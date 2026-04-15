Vitamin LGS’den öğrencilere ücretsiz LGS sınavı

TÜRK Telekom'un iştiraki Sebit, ürettiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim serüvenleri boyunca desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom'un iştiraki Sebit'in öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlamak amacıyla geliştirdiği Vitamin LGS, 7. sınıf öğrencileri için Türkiye genelinde ücretsiz deneme sınavı düzenliyor. Öğrencilerin gerçek bir LGS deneyimi yaşayacağı online sınav, 19 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Yapay zekâ destekli sistem, adayların hazırlık sürecinde ülke genelindeki durumlarını görerek doğru bir planlama yapmalarına olanak tanıyor. Sebit'in 38 yılı aşkın Ar-Ge deneyimiyle 8. sınıf öğrencileri için hayata geçirdiği Vitamin LGS, kişiselleştirilmiş çalışma programları, etkileşimli öğretmen anlatımları, performansı ve eksikleri gösteren detaylı gelişim raporları ve yıl boyunca iki haftada bir online bire bir canl ı rehberlik desteğiyle sınava hazırlık döneminde öğrencilerin en büyük yardımcısı oluyor. Öğrencilerin eksiklerini belirleyip çalışma planlarını optimize etmelerini hedefleyen LGS provası, online olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, www.vitaminegitim.com adresi üzerinden formu doldurarak ücretsiz kayıt yapabilirler.