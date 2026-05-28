Haberler Ekonomi Haberleri Vodafone’dan 5G için yeni kampanya
Giriş Tarihi: 28.05.2026

Vodafone, uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından Türkiye'nin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü seçilmesinin ardından müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Şirket, 21 Haziran'a kadar sürecek kampanyayla müşterilerinin Hediye Çarkı'ndan kazandığı interneti 10'a katlayacak. Tüketiciler Hediye Çarkı'nı Yanımda uygulamasında her hafta, Vodafone mağazalarında ise ayda bir kez çevirerek kampanyaya katılabilecek. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 1 Nisan'da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini vermeye başladıklarını belirterek, "5 kıtadaki 5G deneyimimizi Türkiye'deki kapsama gücümüzle birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
