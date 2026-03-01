Warner Bros’la 110 milyar dolarlık anlaşma

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

HOLLYWOOD'DA dengeleri değiştirecek anlaşma resmileşti. Warner Bros Discovery, 110 milyar dolarlık anlaşmayla Paramount Skydance tarafından satın alındı. Özsermaye değeri 81 milyar dolar olarak açıklanan işlemin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Satın alımın finansmanı; Ellison Ailesi ve RedBird Capital Partners'tan sağlanacak 47 milyar dolarlık özsermaye ile Bank of America, Citigroup ve Apollo'dan gelecek 54 milyar dolarlık borç taahhütlerinden oluşuyor. Paramount, mevcut hissedarlara yönelik 3.25 milyar dolara kadar yeni hisse ihracı planlıyor. Şirketler, teknoloji entegrasyonu ve operasyonel sadeleşme sayesinde 6 milyar dolar tasarruf edecek.