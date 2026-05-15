WIRED Türkiye bugün raflarda

Deneyimli gazeteci Hülya Güler'in genel yayın yönetmeni görevini üstlendiği WIRED Türkiye'nin ilk sayısı bugün raflarda yerini alıyor. Eş zamanlı olarak derginin internet sitesi ve sosyal medya hesapları da faaliyete geçiyor. Dünyayı değiştiren fikirleri Türkiye'deki takipçileri ile buluşturacak olan WIRED Türkiye, dijital-first yaklaşımıyla internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında sunduğu güncel içerik ile 7/24 yayın anlayışını hayata geçirecek.

Her sayısında ilham veren röportajlar, kapsamlı dosya konularına ve derinlikli analizlere yer verecek olan yayın ilk yıl iki ayda bir (yılda 6 sayı) yayımlanacak. WIRED Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, "WIRED'ın ilk sayısını hazırlamaya başladığımız ocak ayından bu yana neredeyse her karşılaştığım iş insanı ya da meslektaşımdan WIRED'ın Türkiye'ye gelişinden duydukları heyecanı ve ilk sayıyı ne kadar merakla beklediklerini ifade eden yorumlar aldım. Bunda haberciliğe duyulan ihtiyacın giderek artmasının yanı sıra elbette WIRED'ın global etkisinin payı büyük. Sayfalarını karıştırdıkça ve dijital mecralarında gezindikçe beklediğinize değdiğini göreceksiniz" dedi. 30 yılı aşkın yayın hayatı boyunca yarını şekillendirenler arasında görülen ABD merkezli WIRED dergisi, hedef kitlesini dünyanın en güçlü insanları olarak tanımladığı Dijital Jenerasyon şeklinde özetliyor.