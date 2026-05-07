World Rating Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

Kuruluşun raporuna göre Türkiye'nin uzun ve kısa vadeli kredi notlarında herhangi bir revizyon yapılmadı. Buna göre Uluslararası Uzun Vadeli Yabancı Para notu "BB", yerel para notu "BBB-", ulusal uzun vadeli not "Tr AAA" ve transfer/konvertibilite notu "BB-" olarak teyit edildi. Tüm kısa vadeli notların da aynı şekilde korunduğu bildirildi.

Ayrıca kredi not görünümünün "Stable" yani istikrarlı seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi. World Rating, 9 Ocak 2026 tarihli Türkiye raporunda yer alan notların mevcut ekonomik ve dışsal gelişmeler ışığında değişiklik gerektirecek bir seviyeye ulaşmadığını ifade etti.

Kurum tarafından yapılan değerlendirmede, "WR-World Rating'in 09 Ocak 2026 tarihli Türkiye ülke raporunda tayin edilen aşağıdaki notlar periyodik gözden geçirilme döneminde meydana gelen içsel ve dışsal gelişmeler karşısında, notasyon skorları içerisinde kademe geçişi yaratacak düzeylere varacak önemli bir değişiklik göstermediği için planlanan vakit içerinde gözden geçirilmiş ve "BB" olarak tahsis edilmiş olan Uluslararası Uzun dönem yabancı para, "BBB-" olarak tahsisi edilen Uluslararası uzun dönem Yerel para, ulusal düzeyde belirlenen uzun dönem "Tr AAA" notları ve Transfer/Konvertibilite için belirlenen "BB-" ile "Stable" olarak belirlenen görünüm notları olduğu gibi topluca teyit edilerek korunmuştur. Aynı şekilde tüm kısa dönem notları da korunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kuruluşun periyodik gözden geçirme takvimi dahilinde gerçekleştirdiği bu inceleme sonucunda, hem uzun vadeli hem de kısa vadeli tüm derecelendirmeler mevcut seviyelerinde sabit tutuldu.

