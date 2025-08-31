Yabancı öğrencinin katkısı 3 milyar $

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler ile belirlenen ülkelerde yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki üniversitelerde, ağırlıklı komşu ülkeler ve Türk devletleri olmak üzere 198 ülkeden yaklaşık 350 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu aktaran Özvar, öğrencilerle ilgili son dönemde gündeme gelen bazı iddialara ilişkin, "Türkiye'de üniversite okumaya gelen uluslararası öğrenciler YKS kontenjanlarına yerleştirildi. Uluslararası öğrenciler için ayrı bir kota ve kontenjan var ve orada uluslararası öğrenciler kendi aralarında yarışırlar, o kontenjanlar yoluyla yükseköğretim sistemimizde yer bulurlar" dedi. Uluslararası öğrenciler üzerinden "yabancı düşmanlığı" yapılmasının Türkiye'ye fayda sağlamayacağını vurgulayan Özvar, şöyle konuştu: "Yabancı düşmanlığı bu ülkenin zararınadır. Uluslararası öğrencilerimiz, başarıyla buradan mezun olup kendi ülkelerine dönerek, gittikleri ülkeyle ülkemiz arasında gönül bağlarıyla birer kültür elçisi olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye bugün, dünyada uluslararası öğrenci hareketliliğinden en fazla istifade eden 10 ülke içerisinde 7'nci sıradadır. Bu öğrencilerin ülkeye bıraktığı döviz 3 milyar dolara yaklaştı." Türkiye'de burslu öğrenim gören uluslararası öğrenciler 15 bin civarında. Bu sayı toplam uluslararası öğrencilerin yüzde 5'ine denk geliyor.