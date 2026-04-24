Yabancı yatırımcıdan Türk varlıklarına güçlü giriş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Verilere göre yabancı yatırımcılar söz konusu haftada 579,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 243 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 6,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satışı yapıldı.

HİSSE SENEDİ STOKU 44 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yabancıların hisse senedi stoku bir haftada dikkat çekici artış gösterdi. 10 Nisan haftasında 42 milyar 421,7 milyon dolar seviyesinde bulunan hisse stoku, 17 Nisan itibarıyla 44 milyar 138,4 milyon dolara yükseldi.

DİBS STOKUNDA SINIRLI ARTIŞ

Devlet tahvillerine olan ilgi de sürerken, DİBS stoku aynı dönemde 15 milyar 208,7 milyon dolardan 15 milyar 278,1 milyon dolara çıktı.

ÖST TARAFINDA GERİLEME

Özel sektör borçlanma araçlarında ise sınırlı bir çıkış gözlendi. ÖST stoku 1 milyar 945,9 milyon dolardan 1 milyar 931,8 milyon dolara geriledi.

YABANCI İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Son veriler, yabancı yatırımcıların özellikle hisse senedi ve devlet tahvillerine ilgisinin sürdüğüne işaret ederken, piyasalara yönelik sermaye girişlerinin güç kazandığını ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör