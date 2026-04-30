Yabancı yatırımcıdan üç hafta art arda güçlü alım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre yabancı yatırımcılar söz konusu haftada 328,1 milyon dolarlık hisse senedi, 193,6 milyon dolarlık ise devlet iç borçlanma senedi aldı.

Üç haftadır alım sürüyor

Bu işlemlerle birlikte yurt dışı yerleşiklerin hem hisse hem de tahvil tarafında alım yönlü pozisyon aldığı süreç üst üste üçüncü haftaya taşındı.

Önceki hafta daha güçlüydü

Bir önceki haftada ise yabancı yatırımcıların hisse senedi alımı 579,4 milyon dolar olurken, tahvil tarafındaki alımlar 243 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

