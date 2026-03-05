Yabancılar hissede alıma kesintisiz devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 27 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar 65,3 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Aynı dönemde 212,8 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleşti.

Bir önceki haftada ise yabancılar 410 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirirken, tahvil piyasasında 991,4 milyon dolarlık satış yapılmıştı.

HİSSEDE 13 HAFTALIK KESİNTİSİZ ALIM

Son verilerle birlikte yabancı yatırımcıların 28 Kasım haftasından bu yana aralıksız şekilde 13 haftadır hisse senedi aldığı görüldü. Böylece yabancıların borsadaki alım serisi devam etmiş oldu.

YABANCI PORTFÖYÜNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğünde sınırlı bir gerileme kaydedildi. Verilere göre yabancıların hisse senedi stoku 43,01 milyar dolardan 42,81 milyar dolara indi.

Benzer şekilde tahvil stokunun da 22,28 milyar dolardan 22,14 milyar dolara gerilediği açıklandı.