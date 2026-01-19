Yabancılar rotayı Türkiye’ye çevirdi: 11 hafta kesintisiz alım

Geçtiğimiz yılki performansıyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul, 2026'ya çok hızlı başladı. 2025'in tamamında yüzde 14.5 yükselerek yüzde 30.89 olan yıllık enflasyonun yarısı kadar bile performans gösteremeyen endeks, 2026'nın ilk iki haftasında neredeyse 2025'in tamamındaki getiriye ulaştı.Borsa İstanbul'da endeks 2026'nın ilk iki haftasında yüzde 12.49 yükselerek 12.668 puanla tarihi zirveye çıktı. Söz konusu iki haftada şirketlerin piyasa değeri 1.6 trilyon lira arttı. Borsa İstanbul yılbaşından bu yana Venezuella ve Güney Kore'nin ardından en fazla yükselen üçüncü piyasa oldu.Borsa İstanbul'da geçen yıl 3 milyar 942 milyon dolarla son 13 yılın en yüksek net alımını yapan yabancıların ilgisi de kesintisiz sürüyor. Yabancılar 24 Ekim 2025- 9 Ocak 2026 tarihleri arasındaki 11 haftanın tamamında Türkiye'de kesintisiz net alım gerçekleştirdi. Bu denemde açılan pozisyonun büyüklüğü 4 milyar 865 milyon dolara ulaştı. Bu tutarın 3 milyar 455 milyon doları tahvil-bono, 1 milyar 341 milyon doları hisse senedi piyasasında gerçekleşti.2025'te yabancıların 817.5 milyon dolarla en fazla net alım yaptığı hisse olan ve yılın tamamını yüzde 220 yükselişle kapatan ASELSAN, 2026'ya da hızlı başladı. ASELSAN BIST-30'da 2025 sonundan bu yana yüzde 33.47 ile en fazla değer kazanan hisse oldu. Piyasa değeri 1.4 trilyon lirayı aşan ASELSAN, dolar bazında ise 32.7 milyar dolarlık değere ulaştı. BIST-30'da ASELSAN'ı yüzde 32.3 ile Astor ve yüzde 25.6 ile Ülker izledi. Bu yıl BIST-30'da değer kaybeden iki hisse ise yüzde 14 ile Sasa ve yüzde 0.06 ile Yapı Kredi oldu. BIST-100'de en fazla değer kazanan iki hisse yüzde 65.5 ile Batısöke ve yüzde 44.1 ile Katılımevim oldu. Borsa genelinde ise bu yıl en fazla yükselen hisse yüzde 77.6 ile Sarkuysan oldu.Enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine inerken, risk primindeki düşüş ve rezervlerdeki yükselişle Türkiye yabancının radarında kalmayı sürdürecek. Yatırım kuruluşlarının büyük bir bölümü bu yıl için endeks hedeflerini 16 binin üzerinde belirlerken, dolar bazında 320 seviyesinin geçilmesi bekleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından 23 Ocak'ta değerlendirmede not artırımına gitmesi bekleniyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra ve New York'taki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Şimşek'in New York programı kapsamında 15 toplantı yapıldı. Şimşek, bilanço büyüklüğü yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan dünyanın önde gelen küresel yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldi. Şimşek, Londra ve New York programları kapsamında 88 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 800'den fazla isimle görüştü. Söz konusu temaslarda, Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin güçlü olduğu ve artarak devam ettiğini görüldü.