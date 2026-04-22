Yabancıların çalışma izinlerine sahtecilik önlemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancılara verilen çalışma izni belgelerinde değişikliğe gitti. Yabancıların çalışma izni belgelerinin sahteciliğe karşı koruma seviyesinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı. Yüksek güvenlikli belgelerde kullanılan güvenlik teknolojilerinin, çalışma izinlerinde de uygulanmasına geçildi. Çalışma izin belgeleri, güvenlik unsurları ile donatılmış ve değerli kağıt özelliği taşıyacak şekilde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basıldı. İzin belgelerinin kişiye özel hazırlanması ve PTT tarafından dağıtımına geçen ay başlandı. Çalışma izni kartlarının doğrulama işlemleri, kart üzerinde yer alan karekod üzerinden veya Çalışma Bakanlığı'nın sorgulama sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresi dolmamış olan çalışma izin belgeleri ise kullanılmaya devam edecek.

İKÂMET HAKKI VE VİZE MUAFİYETİ SAĞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma izni belgelerinin, çalışma hakkının yanı sıra ikamet ve vize muafiyeti hakkıs ağlaması nedeniyle farklı hizmetlerden faydalanmak üzere çeşitli kamu kurumlarına ibraz edilebildiğini belirterek, belgenin hassasiyetine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı, bakanlıklar, 81 il valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Çalışma Bakanlığı, yeni tasardaki izin belgelerinin örneklerini de paylaştı. Bakanlık, yeni belgeyle ilgili taşra teşkilatlarına da bilgi verilmesini istedi. Yürürlükteki mevzuata göre, Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların izin talepleri bakanlık tarafından değerlendirilerek, sadece uygun bulunan kişilere çalışma izni veriliyor.