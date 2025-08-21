Yalan ve iftiraları manşete taşımışlardı! Sözcü Gazetesi ’Halkbank’ hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı

"GÜVEN VE İTİBARINI SARSICI VE İFTİRA TÜRÜNDEN YALAN AÇIKLAMALARDIR"

Bankamızın resmi X hesabından 18 Ağustos 2025 tarihinde yapılan açıklamada da belirtildiği üzere; "Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönünde haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünden yalan açıklamalardır. Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Bankamıza ve Bankamız Genel Müdürüne yönelik iddiaların herhangi bir gerçeklik payı bulunmamaktadır. Bu kapsamda; Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün itibarını, şöhretini, kişilik haklarını ve marka değerini zedeleyici, gerçeğe aykırı, asılsız isnatlara ve yayınlara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."