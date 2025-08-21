Yalan ve iftiraları manşete taşımışlardı! Sözcü Gazetesi ’Halkbank’ hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı

Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan ve sosyal medyada da gündem olan, "Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın Bodrum'da lüks bir doğum günü partisine katıldığı" iddiaları, Halkbank tarafından kesin bir dille yalanlandı. Banka, söz konusu haberlerin gerçeğe aykırı ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.
SÖZCÜ'DEN TEKZİP
Yaşanan gelişmelerin ardından Sözcü Gazetesi, 18 Ağustos 2025 tarihli sayısında herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın tekzip yayımladı. Gazete, "Müdür Beyin Gecesi Bodrum'un Dilinde!" ve "Bu Paranın Kaynağı Nereden Geliyor?" başlıklı haberlerde dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını kabul etti.
Halkbank, söz konusu haberlerin yanlış bilgilerle hazırlandığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu vurguladı.
"KAMUOYUNU VE YATIRIMCILARI YANILTICI NİTELİKTEDİR"
Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan cevap ve düzeltme metninde şu ifadelere yer verildi:
"Bankamız Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Bankamız Genel Müdürü aleyhine, 18 Ağustos 2025 tarihinde basılı ve internet gazetenizde yayımlanan asılsız ve gerçek dışı yazıya ilişkin cevap ve düzeltme metnimizdir: Basılı ve e-gazetenizin 18 Ağustos 2025 tarihli manşetindeki "MÜDÜR BEYİN GECESİ BODRUM'UN DİLİNDE!" başlıklı yazısı ile 8. Sayfasındaki "BU PARANIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?" başlıklı yazısında asılsız, yalan ve gerçeğe aykırı haber yapılmıştır. Söz konusu yazılarda yer alan haber ve söylentiler, tamamen gerçeğe aykırı, Bankamızın ve Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsıcı, kişilik haklarına saldığı ve iftira niteliğinde olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı niteliktedir.
"GÜVEN VE İTİBARINI SARSICI VE İFTİRA TÜRÜNDEN YALAN AÇIKLAMALARDIR"
Bankamızın resmi X hesabından 18 Ağustos 2025 tarihinde yapılan açıklamada da belirtildiği üzere; "Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönünde haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünden yalan açıklamalardır. Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Bankamıza ve Bankamız Genel Müdürüne yönelik iddiaların herhangi bir gerçeklik payı bulunmamaktadır. Bu kapsamda; Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün itibarını, şöhretini, kişilik haklarını ve marka değerini zedeleyici, gerçeğe aykırı, asılsız isnatlara ve yayınlara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."