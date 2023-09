Yalın yönetimle verimlilik artışı

KAT EDİLECEK MESAFE ÇOK



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yalın yönetimin özel sektörün yanında artık günümüzde kamunun da olmazsa olmazlarından biri olduğunu söyledi. Yalın yönetimde sürekli bir iyileştirmenin söz konusu olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Daha kat edecek çok mesafe var. Her kurumun bu manada yapabileceği çalışmalar olduğuna inanıyorum. Personelden, ekip ve ekipmana kadar her alanda ölçüm şart. Çünkü ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz. Bir iş ne kadar zamanda kaç personelle yapılır bunu bilmek gerekli. Aksi halde bu hem zaman hem de iş gücü kaybına yol açıyor. Bir yerde fazla personel varsa o personeli başka alanlarda değerlendiriyoruz. Yalın yönetim projesi kapsamında işine son verilen tek bir personel bile yok. Sadece verimliliği en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Yalın yönetimle elde ettiklerimizi diğer alanlarda kullanmak mümkün. Arzu ediyorum ki işbirliği içerisinde bunu farklı kurumlara da yayalım. Kamunun en büyük handikaplarından biri hizmet alanının geniş olması. Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede farklı şantiyeler, depolar, binalar var. Bırakın farklı binaları, aynı binadaki kişilerin bile birbirinden haberi yok. Bu uygulama ile herkesin artık birbirini görmesi ve düşünmesi gerekliliğini anladık. Biz her geçen gün kendimizi iyileştirmeye ve yalın yönetimde sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktadaki heyecanımızı, gayretimizi ve çalışmalarımızı da sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşmak istedik" dedi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hayata geçirilen yalın belediyecilik uygulamalarıyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.