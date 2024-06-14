Yapay zeka dersleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı ile başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Öğretim Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde hizmet veren BTK Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen ve bu yıl öğrenci alacak yapay zeka temelli 12 ön lisans programının bazı derslerinin BTK Akademi derslerinden karşılanması üzerine çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Yüksek Öğretim Kurumumuz ile birlikte çalışmalarını yürüttüğümüz proje kapsamında pilot olarak ön lisans programlarında 2024-2025 Güz Döneminde okutulacak dersler için çalışmaları Ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Öğretim Kurumu ve BTK Akademi'nin ortak çalışması ile BTK Akademi altyapısının, eğitimlerinin ve derslerinin üniversiteler tarafından kullanılacağını ve ihtiyaç duyulan yeni derslerin açılarak eğitimlerin hazırlanacağını bildirdi. Dijital teknolojiler ve yapay zekâ ile ilgili derslerin üniversitelerde müfredata dahil edilerek okutulacağını vurgulayan Uraloğlu, BTK Akademi'den alınan dersleri üniversite dışı kazanım olarak öğrencilerin transkriptlerine yansıtmayı amaçladıklarını söyledi.