Haberler Ekonomi Haberleri Yapay zekâ planı nisanda tamamlanacak
Giriş Tarihi: 23.03.2026

MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Türkiye'nin yapay zekâ alanındaki yol haritasını belirleyecek Yapay Zekâ Eylem Planı için hazırlıklar hız kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmanın nisanda tamamlanarak kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hazırlanan plan, Türkiye'nin yapay zekâda yalnızca kullanan değil, geliştiren ve üreten ülkeler arasında yer almasını hedefliyor. Bu kapsamda kamu kurumları, şirketler ve akademik çevrelerin önerileriyle kapsamlı bir politika seti oluşturuluyor. Toplanan önerilerin değerlendirilmesinde ise TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli büyük dil modelinin kullanılması planlanıyor. Böylece önerilerin veri temelli bir yaklaşımla analiz edilmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin yapay zekâ stratejisinde insan kaynağının güçlendirilmesi, araştırma ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, veri altyapısının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinde yapay zekâ kullanımının yaygınlaştırılması gibi başlıklar öne çıkıyor. Tamamlanacak eylem planının Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandırması ve küresel teknoloji rekabetinde yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
