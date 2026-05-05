Yapay zekâ teknolojileri öne çıkacak

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, bu yıl yapay zekâ destekli savunma sistemleri, otonom platformlar, simülasyon teknolojileri ve entegre harekât çözümlerine ev sahipliği yapacak. 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, savunma sanayisinde karar destek, veri analitiği, otonomi ve ağ merkezli operasyon kabiliyetleri öne çıkacak.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖRÜŞÜ

ASELSAN iştiraki BİTES Savunma, fuarda yapay zekâ destekli sistemleri, simülasyon teknolojileri ve entegre savunma çözümlerini sergileyecek. Şirket; savunma sistemleri, aviyonik ve görev yazılımları, eğitim çözümleri ve büyük veri analitiği alanlarında geliştirdiği ürünlerle operasyonel karar süreçlerine katkı sağlıyor. BİTES'in öne çıkan çözümlerinden Askeri Taktik Operasyon Kiti, sahadan gelen verileri işleyerek karar destek ve durumsal farkındalık imkânı sunuyor. Sistem, farklı unsurlar arasında veri bütünlüğü sağlayarak görev planlama ve operasyon koordinasyonunu destekliyor. Artırılmış gerçeklik destekli zırh ötesi görüş çözümleri de yapay zekâ tabanlı nesne tanıma kabiliyetiyle eğitim ve harekât süreçlerinde kullanılıyor.





ASELSAN'DAN BEŞ YENİ ÜRÜN

ASELSAN da SAHA 2026'da yapay zekânın Ar-Ge süreçlerine entegre edildiği yeni teknolojilerini tanıtacak. Şirket, 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonunu küresel savunma ekosistemiyle buluşturacak. ALP Alçak İrtifa Radarı, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi, KORKUT, EJDERHA Anti-İHA Sistemi, GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi ve PUHU Elektronik Harp Sistemi fuarda sergilenecek sistemler arasında yer alacak. SAHA 2026'da yapay zekâ; yalnızca ürün seviyesinde değil, karar destek, eğitim, otonom görev icrası, veri analitiği ve ağ merkezli harekât mimarilerinin temel bileşeni olarak konumlanacak.



DÖRT BACAKLI KEŞİF ROBOTU

BİTES ayrıca dört bacaklı robot platformunu da SAHA 2026'da sergileyecek. Keşif ve gözetleme görevleri için geliştirilen robot, zorlu arazi koşullarında hareket kabiliyeti, veri aktarımı ve düşük görüş koşullarında görüntüleme kapasitesiyle insan unsurunun riskini azaltmayı hedefliyor. Fuarda Altınay Savunma Teknolojileri iştiraki DASAL da insansız hava sistemleriyle yer alacak. MİKON Kamikaze İHA Ailesi, merkeziyetsiz koordinasyon yeteneğiyle görev icra ederken, ALKARA AntiİHA Sistemi GNSS sinyalinin kesildiği ortamlarda görsel odometriyle hedefe yöneliyor. PUHU Ağır Sınıf Kargo İHA Ailesi ise mühimmat ve yardım malzemelerinin otonom sevkiyatında kullanılmak üzere geliştirildi.