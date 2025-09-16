Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında değişiklik yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliklerde yapı müteahhitleri ile şantiye şeflerinin çalışma kriterlerinde bazı değişiklikler yapıldı.

ŞANTİYE ŞEFLERİ ELEKTRONİK ŞANTİYE DEFTERİ TUTMAYA BAŞLAYACAK

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile şantiye şeflerinin tuttuğu şantiye günlük defteri dijitalleşti. Genel müdürlük, şantiye defterini elektronik ortamda tutulabileceği mobil uygulamayı devreye aldı. Bu uygulama, şantiye şeflerinin günlük hava durumunu, işin hangi bölümlerinde çalışıldığını, işin ilerleyişini, gelişmesini, ortaya çıkan engelleri, şantiyede fiilen çalışan işçiler ile kullanılan taşıt araçları, iş makine ve teçhizatın çeşit ve miktarlarını fotoğraflarla birlikte elektronik şantiye defterine kaydetmelerine imkan sağlayacak. Bu sayede şantiye şefleri üstlendikleri işlerin takibini an be an daha etkin şekilde yapabilecek. Mobil şantiye defteri ilgili idarelerin de denetim işlerini kolaylaştıracak. Elektronik şantiye defteri tutulması 2026'dan itibaren zorunlu olacak. İdareler şantiye şeflerinin çalışmalarının tam zamanlı hizmet prensibine uygunluğunu da periyodik olarak denetleyecekler

YAPI KOOPERATİFLERİNİN GEÇİCİ YETKİ BELGESİ İLE YAPABİLECEKLERİ İŞLER YENİDEN TANIMLANDI

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'te de değişiklik yapıldı. Yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve şirkete ortak olma hallerinde de kullanabilmelerine yönelik kurallar eklendi. Yapı kooperatiflerinin geçici yetki belgesi ile yapabilecekleri işler yeniden tanımlandı. Kooperatifler artık ortalama yapı alanı 10 bin metrekareye kadar olan inşaatları yeterlik sistemine tabi olmadan geçici belge ile üstlenebilecek. Yapı müteahhitleri ve altyükleniciler daha önce yaptıkları işlerden elde ettikleri yapı ruhsatı ve kullanma izin belgelerine dayalı iş deneyimlerini yıl sonuna kadar doğrudan kullanabilecek.



SİSTEME KAYITLI 225 BİN 303 ŞANTİYE ŞEFİ BULUNUYOR

Sisteme kayıtlı 225 bin 303 şantiye şefini ilgilendiren yönetmelik değişikliği ile inşaat sektöründe yapı müteahhitleri ile şantiye şeflerinin niteliklerinin artırılması, işlerin kolaylaştırılması ve sektörde ortaya çıkan güncel ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor.