Yargıda süre e-Duruşma ile hızlanıyor, kamulaştırma bedelleri merkezde toplanıyor

Yargıda avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak dijital dönüşüm başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletileceğini açıklamasının ardından bakanlık çalışmalara hızla başladı.
E-DURUŞMA TÜM MAHKEMELERE YAYILACAK
Yeni düzenleme ile ön inceleme duruşmalarının yanı sıra istinabe, yemin, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi usul işlemlerinin de e-Duruşma sistemi üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak.
Bakanlığın çalışmasına göre e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak. Bölge adliye mahkemelerinde de sistemin hayata geçirilecek. Ayrıca yapılacak yazılım geliştirmeleriyle birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkân sağlanacak.
Hâkimlerin gerekli gördükleri hâllerde e-Duruşma yöntemine re'sen karar verebilmesi de planlanırken, böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.
Bakan Gürlek, teknolojik imkânların ve yapay zekâ destekli uygulamaların adalet hizmetlerinde daha fazla kullanılacağını belirterek, "Avukatlarımızın enerjilerini adliyeye gidip gelmek yerine mesleki faaliyetlerine ayırabilmeleri için dijital imkânları geliştirmeye devam edeceğiz" mesajını vermişti.
KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNDE MERKEZİ SİSTEM
Adalet Bakanlığı, aynı zamanda vatandaşların aldığı hizmetleri daha erişilebilir, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kararlılıkla yaptığı çalışmaları tek tek hayata geçiriyor. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma ile kamulaştırma davalarından bankalara yatırılan kamulaştırma bedelleri merkezi bir sistemde toplanacak.
Yeni uygulamayla, "depo edilen bedel" olarak bilinen bu tutarlara hak sahiplerinin Türkiye genelinde daha kolay, hızlı ve masrafsız şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece kamulaştırma süreçlerinde vatandaşların alacaklarına ulaşması kolaylaştırılırken, uygulamada birlik ve şeffaflığın da artırılması hedefleniyor.
DÜZENLİ, GÜVENLİ VE HIZLI ULAŞIM
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı incelemelerde, kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı usullerle tutulduğunu belirledi. Buna göre bazı bedellerin ilgili idarelerin hesaplarında, bazılarının malik adına açılan hesaplarda, bazılarının ise mahkeme hesaplarında bulunduğu tespit edildi. Bu farklı uygulamaların hem süreçlerde karmaşaya hem de vatandaşlar açısından çeşitli mağduriyetlere yol açtığı görüldü.
MERKEZİ HESAP DÖNEMİ
Bu kapsamda Türkiye Vakıflar Bankası ile yürütülen çalışmalar sonucunda, kamulaştırma bedellerinin mahkeme hesapları altında açılacak alt hesaplarda merkezi olarak toplanması sağlanacak. Yeni sistemle birlikte hak sahipleri, Türkiye genelindeki tüm Vakıf Bank şubelerinden herhangi bir masraf, komisyon veya harç ödemeden alacaklarına kolaylıkla ulaşabilecek. Uygulamanın, kamulaştırma süreçlerinde birlik sağlaması, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırması ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmesi hedefleniyor.
UYAP SİSTEMİNE ENTEGRASYON
Bu doğrultuda, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesine ilişkin müzekkere şablonlarının UYAP sistemine entegre edilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte mahkemeler tarafından yürütülen işlemlerin daha hızlı, düzenli ve standart hale getirilmesi hedefleniyor.
ÜLKE GENELİNDE UYGULAMA BİRLİĞİ
Düzenlemeyle, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak. Ayrıca mahkemelerin bu bedeller üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisi güçlendirilecek. Yeni sistem sayesinde vatandaşların hak ettikleri kamulaştırma bedellerine daha hızlı ve kolay şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece hem mahkemelerin iş süreçleri kolaylaştırılacak hem de hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilecek.