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Giriş Tarihi: 3.9.2023

Yargıtay’dan emsal grev kararı

Yargıtay’dan emsal grev kararı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca sendikalı işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, yasal süresi içerisinde grev kararı alınmış olmasına rağmen grevin bildirilen tarihte yapılmaması halinde grev hakkının düşeceğine hükmetti. Fabrikasında grev kararı alınan iş adamı grev kararı sebebiyle sendikayı mahkemeye şikayet etti. Davalı sendikanın almış olduğu grev kararının durdurulmasına ve davalı sendikanın yetki belgesinin geçersizliğine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, sendika üyelerinin dörtte üçünü kaybetmiş olması sebebiyle grev kararı uygulanmadığından durdurulma talebinin konusuz kaldığının ve davalı sendikanın yetki belgesinin geçersizliğinin tespitine karar verdi. Davalı sendika kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları reddetti. Sendika yönetimi bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, "Bildirilen tarihte grevin başlamaması durumunda da yetki belgesinin hükmünün kalmayacağının kabulü gerekmektedir. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmedilmiştir" denildi.
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Yargıtay’dan emsal grev kararı
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