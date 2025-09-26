Yasa dışı bahis siteleri arkadan dolaşıyor: Devlet 22 kez kapattı farklı alan adıyla tekrar açtılar

Sayıştay'ın Spor Toto Teşkilatı'na yönelik denetimleri yasa dışı bahisle mücadelede eksik kalan yönleri de ortaya çıkardı. 388 adet yasa dışı internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alınırken geçen yıl yasa dışı bahis oynatan bir internet sitesinin 22 kez, bir diğerinin 21 kez erişime kapatıldığı belirlendi. Ancak bu sitelerin web alan adında çeşitli rakam değişiklikleri yapılarak yeniden açıldığı belirlendi. Sayıştay, Spor Toto ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ortaklaşa çalışma yürüterek, hızlı koordine olmasını önerdi. Sayıştay'ın Spor Toto Teşkilatı'na yönelik 2024 denetim raporu kamu güvenliğine dair sosyal bir sorun niteliğinde olan yasa dışı bahisle mücadeledeki eksik yönleri de ortaya çıkardı.

4.658 DAVA AÇILDI

Yasa dışı bahisle ilgili Spor Toto'nun müdahil olarak katıldığı davaların yıllar itibarıyla artış gösterdiğine ve 4 bin 658'e ulaştığına dikkat çekilen raporda, yasa dışı bahis oyunlarının esas itibarıyla internet ortamında ve yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Yasa dışı bahse teşvik reklamlarının ise internet ortamında yapılabildiği gibi yurt dışından yapılan spor müsabakaları sırasında veya sosyal medya üzerinden ya da cep telefonlarına mesajlar gönderilerek yapılabildiğine işaret edildi. Spor Toto'ya ulaşan yasa dışı bahis konulu 716 adet site içeriğinin incelendiği, mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilen 388 adet site hakkında erişiminin engellenmesi kararı alındığı ifade edildi.

KOORDİNE OLMALILAR

SAYIŞTAY raporunda yasa dışı bahis sitelerinin oyununu da ortaya çıkardı. Kurum, 2024 yılında yasa dışı bahis oynatan bir internet sitesinin 22 kez, bir diğerinin 21 kez erişime kapatıldığını, ancak bu sitelerin web alan adında çeşitli rakam değişiklikleri yapılarak yeniden açıldığının belirlendiğini kaydetti. Örnek olarak belirtilen bu internet sitelerinin yanı sıra, erişimi engellenen diğer birçok internet sitesinde de benzer durumun söz konusu olduğu anlaşıldı. Erişime kapatılan internet sitelerinin aynı yöntemi kullanmaya devam ettiği gözlemlendi. Kurum bu tespitler çerçevesinde Spor Toto ve BTK'nın ortaklaşa çalışma yürüterek, hızlı koordine olmasını önerdi.

PERSONEL YETERSİZ

DİĞER yandan, yasa dışı bahisle mücadele eden Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü'nün bir şube müdürü, 3 şef, 3 bayi kontrolörü ve bir memurdan oluşan personelle çalışmalarını yürüttüğü ifade edilerek, söz konusu birime personel takviyesi yapılması gerektiği vurgulandı.