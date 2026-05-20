Yasadışı bahiste hacim 60 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasadışı bahisle mücadeleye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yasadışı bahis kaynaklı kaybın farklı değerlendirmelere göre 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar çıktığını belirten Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapsamlı bir eylem planının devreye alındığını söyledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) öncülüğünde yapay zeka destekli denetim sistemlerinin kullanılmaya başlandığını ifade eden Yılmaz, yasadışı bahis ağlarının kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suçlarla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

YURTDIŞINDALAR

Yasa dışı bahis ağlarının önemli bölümünün sanal ortamda ve yurtdışı merkezli yapılar üzerinden faaliyet gösterdiğini belirten Yılmaz, bunun mücadeleyi daha karmaşık hale getirdiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın sürece dahil edildiğini aktaran Yılmaz, hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışma yapıldığını kaydetti.

PARA HAREKETİ TEK TEK İNCELENİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin, "Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Para hareketleri MASAK takibine takılmış" dedi.