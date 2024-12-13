Yaşam koçlarına vergi denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yaygınlaşan yaşam koçluğu, mentörlük, meditasyon, mindfulness (farkındalık) ve terapi gibi hizmetlerden gelir elde edenlere yönelik vergi denetimlerine hız verdi. Sosyal medya ve dijital platformlardan elde edilen kazançları sürekli izleyen bakanlık, bu gelirleri beyan dışında bırakanları birer birer tespit ediyor. Vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu denetimlerde kayıt dışı kazanç elde eden mükellefler izaha davet edilmeye başlandı. Bu süreçte uyum göstererek kayıt dışı kazancını beyan eden mükellefler daha az ceza ödeyecek, uyumsuz davrananlar ise vergi incelemesine alınacak" dedi.Banka hesap hareketleri kontrol edilen mükelleflerin beyan ve bildirimlerinin karşılaştırılması sonucu, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler ve banka hesap hareketleri ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk belirlendi. Bakanlıkça ilk aşamada 2022-2023 yıllarında bu alanda faaliyet gösterenlere yönelik denetim gerçekleştirilirken kayıt dışı bırakılan kazançlar ortaya çıkarılıyor.