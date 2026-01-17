Yat ve özel tekneye yaş ve sınav şartı! Resim Gazete’de yeni ceza ve yasaklar belli oldu

YAŞ, EĞİTİM VE SINAV ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, tam boyu 10 metreye kadar olan özel tekneleri kullanmak isteyenlere, gerekli şartları sağlamaları halinde "Amatör Denizci Belgesi (ADB) 10" verilecek. Bu belge için adayların en az 16 yaşında olması, sağlık şartlarını karşılaması, uzaktan teorik eğitim ile idarenin belirlediği uygulamalı eğitimi tamamlaması ve sınavda başarılı olması gerekecek. 18 yaşından küçük ADB 10 sahipleri ise 10 metreye kadar olan tekneleri, yanlarında ADB 10 sahibi bir yetişkinin gözetiminde kullanabilecek.

Gövde boyu 24 metreye kadar olan özel tekneler için ise "ADB 24" belgesi zorunlu olacak. Bu belgeye başvuracak adayların 18 yaşını doldurmuş olması ve en az 12 ay süreyle ADB 10 sahibi bulunması şartı aranacak. Adaylar, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sınavdan geçecek. Denizcilik fakülte ve yüksekokulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin denizcilik alanı mezunlarına ise talepleri halinde sınavsız ADB 24 belgesi verilebilecek.

Mevcut belge sahipleri için de bir geçiş süreci öngörüldü. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş belgeler, 5 yıl içinde ADB 24 teorik eğitimi tamamlanmadığı takdirde ADB 10 belgesi statüsünde kabul edilecek.