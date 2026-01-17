Yat ve özel tekneye yaş ve sınav şartı! Resim Gazete’de yeni ceza ve yasaklar belli oldu

Özel tekne ve yatların donanım şartları ile bu araçları kullanacak kişilerin yeterlilik, eğitim, sınav ve belgelendirme esasları yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmek üzere duyuruldu.
YAŞ, EĞİTİM VE SINAV ŞARTI
Yeni düzenlemeye göre, tam boyu 10 metreye kadar olan özel tekneleri kullanmak isteyenlere, gerekli şartları sağlamaları halinde "Amatör Denizci Belgesi (ADB) 10" verilecek. Bu belge için adayların en az 16 yaşında olması, sağlık şartlarını karşılaması, uzaktan teorik eğitim ile idarenin belirlediği uygulamalı eğitimi tamamlaması ve sınavda başarılı olması gerekecek. 18 yaşından küçük ADB 10 sahipleri ise 10 metreye kadar olan tekneleri, yanlarında ADB 10 sahibi bir yetişkinin gözetiminde kullanabilecek.
Gövde boyu 24 metreye kadar olan özel tekneler için ise "ADB 24" belgesi zorunlu olacak. Bu belgeye başvuracak adayların 18 yaşını doldurmuş olması ve en az 12 ay süreyle ADB 10 sahibi bulunması şartı aranacak. Adaylar, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sınavdan geçecek. Denizcilik fakülte ve yüksekokulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin denizcilik alanı mezunlarına ise talepleri halinde sınavsız ADB 24 belgesi verilebilecek.
Mevcut belge sahipleri için de bir geçiş süreci öngörüldü. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş belgeler, 5 yıl içinde ADB 24 teorik eğitimi tamamlanmadığı takdirde ADB 10 belgesi statüsünde kabul edilecek.
ÖZEL TEKNELERE TİCARİ YASAK
Yeni düzenleme ile özel teknelerin ticari amaçla kullanımı yasaklandı. Özel tekneler, noter ya da liman başkanlığı onaylı yetki belgesiyle geçici olarak başkalarına kullandırılabilecek. Tekne sahibinin eşi ve çocukları için düzenlenen yetki belgelerinde onay şartı aranmayacak. Liman başkanlığınca onaylanan yetki belgeleri için 1.000 lira ücret alınacak. Yetki belgesi olmadan başkasına ait tekneyi kullananların belgeleri ise 6 ay süreyle askıya alınacak.
METRE BAŞI CEZA KESİLECEK
Ticari amaçla kullanılan özel tekneler için metre başına 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Aynı ceza, ADB belgesiyle ticari faaliyette bulunan kişilere de kesilecek. Ayrıca, alkollü şekilde tekne kullanan, hız sınırlarını aşan veya yüzme alanlarına can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yaklaşanların amatör denizci belgeleri 6 ay süreyle askıya alınacak. Belgesi olmadan ya da belgesi askıdayken tekne kullananlara da yine metre başına 2 bin 500 lira ceza uygulanacak.
Yönetmelik, yayımlanmasının ardından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.