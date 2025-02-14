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Giriş Tarihi: 14.2.2025 16:15 Son Güncelleme: 14.2.2025 16:20

Yatağan Termik Santrali'nde üretim durma noktasına geldi

Yatağan Termik Santrali, yerüstü maden rezervinin tükenmesi ve yeraltı maden ruhsatının da iptal edilmesiyle kömür tedarik sorunuyla karşı karşıya kaldı. “Yasal düzenleme yapılmazsa enerji arz güvenliği tehlikeye girecek, 2 bin kişi işsiz kalacak” diyen Türk-İş'e bağlı Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, “Santral şu anda yüksek kömür maliyetlerine rağmen başka bölgelerden temin ettiği kömürle yarı kapasite çalışıyor. Kömür sorununa çözüm bulunamazsa üretim tamamen durabilir. Bölge elektriksiz, 2 bin kişi de işsiz kalabilir” açıklamasında bulundu.

Yatağan Termik Santrali’nde üretim durma noktasına geldi

Muğla'daki Yatağan Elektrik Üretim A.Ş.'nin yerüstü maden rezervlerinin tükendiğini, yeraltı maden ruhsatının ise iptal edildiğini belirten Türk-İş'e bağlı Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Bu durum kömür tedarikinde sıkıntıya yol açarken, elektrik üretim tesisinin kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu" dedi.

ÜRETİM TAMAMEN DURABİLİR, 2 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Erçelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerli kömür kaynaklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Santralin yıllık 5 milyon ton yerli kömür gereksinimi bulunuyor. 3 ünitesiyle tam kapasite çalıştığında 3.3 TWh elektrik üreterek ekonomiye yılda 225 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Santral şu anda yüksek kömür maliyetlerine rağmen başka bölgelerden temin ettiği kömürle yarı kapasite çalışıyor. Kömür sorununa çözüm bulunamazsa üretim tamamen durabilir. Bölge elektriksiz, 2 bin kişi de işsiz kalabilir. Bölgede sosyoekonomik bir krizin yaşanmasından da endişe ediyoruz. Sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

1 MİLYON KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACI NASIL KARŞILANACAK?

Bir milyon konutun elektrik ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorununa dikkat çeken Erçelik, "Yerli kömür ile 1 milyon konutun elektrik tüketimini karşılayan ve yeraltı kömür rezervlerine erişimden başka çaresi kalmayan santral yeraltında kömür arama çalışmaları başlattı. Ancak, yer altı arama ruhsatı, açılan dava sonucu iptal oldu. Bölgenin elektriksiz kalması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 225 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLIYOR

"Enerji, ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından biri. Santral, bir yandan ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine yıllık 225 milyon dolarlık katkı sağlarken, diğer yandan da 2 bin kişilik istihdamıyla bölge için ciddi önem arz ediyor. Kapanması halinde işsizliğin artacağı ve büyük ekonomik kayıplar yaşanacağı dikkate alınmalıdır" açıklamasında bulunan Erçelik, gelişen teknolojiler sayesinde doğaya ve çevreye duyarlı yöntemlerle yeraltı rezervlerinin değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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Yatağan Termik Santrali'nde üretim durma noktasına geldi
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