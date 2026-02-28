Yatırım projeleri masaya yatırıldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Bekir Sütcü, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan yatırım projeleri, bölge teşvikleri, genişleme alanları ve bölge kapasitesinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlık ile Organize Sanayi Bölgesi yönetimi arasındaki güçlü iş birliğinin en somut göstergesi olan Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'ne ait altyapı projeleri ve yatırım teşvikleri üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin güçlü üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve yeni yatırım alanlarına dair beklentileri paylaştı.

Başkan Sütcü, AOSB'nin sanayicilere sunduğu kaliteli altyapı hizmetleri, kesintisiz üretim imkânı, sürdürülebilirlik odaklı projeleri ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik uygulamalarıyla Türkiye'nin örnek organize sanayi bölgelerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Ziyarete Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ile Adana Milletvekilleri Faruk Aytek, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru da eşlik etti.