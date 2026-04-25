Yatırımcı tercihini gayrimenkule çevirdi

Türkiye'de hanehalkının döviz kuru beklentisi nisan ayında sınırlı gerilerken, enflasyon beklentilerindeki yükseliş dikkat çekti. Anket sonuçları, yatırım tercihinde de dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. "Altın alırım" diyenlerin oranı gerilerken, gayrimenkulde ise artış yaşandı. Nisan 2026 itibarıyla hanehalkının 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 52.12 TL olarak ölçüldü. Kur beklentisindeki sınırlı geri çekilmeye karşın, hanehalkının enflasyon beklentisi yukarı yönlü hareket etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1.67 puan artarak yüzde 51.56 seviyesine çıktı. Katılımcıların değerlendirmelerine göre, son bir yılda fiyatı en çok artan ve önümüzdeki dönemde de artmaya devam etmesi beklenen kalemler "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. Bu iki ana grubun öne çıkması, enflasyon beklentilerinin neden yüksek kaldığını da açıklıyor.

FİYAT ARTAR BEKLENTİSİ

Hanehalkının konut fiyatlarına ilişkin beklentisi de yukarı yönlü seyrini korudu. 12 ay sonrası konut fiyat artış beklentisi bir önceki aya göre 0.18 puan artarak yüzde 35,23 seviyesine yükselirken, özellikle orta yaş ve düşük gelir gruplarında bu beklentinin daha güçlü olduğu gözlendi. Anket sonuçları, yatırım tercihinde de dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. "Altın alırım" diyenlerin oranı gerilerken, gayrimenkul yatırımı tercih edenlerin payında artış görüldü. Altın alırım diyenlerin oranı mart ayında yüzde 55.2 iken, nisan ayında ise 48.8'e geriledi. Yatırım tercihinde ön plana çıkan araç ise gayrimenkul oldu. Gayrimenkul, arsa yatırımı yaparım diyenlerin oranı yüzde 28.5'ten yüzde 33.4'e yükseldi. Bu durum, hanehalkının alternatif yatırım araçlarına yönelmeye başladığını gösteriyor.

GÜVEN DE YÜKSELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisanda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 3.1 azalarak 109.7, perakende ticaret sektöründe yüzde 1.8 gerileyerek 111.6 ve inşaat sektöründe yüzde 3.6 artarak 83.6 değerini aldı. İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2.9, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4.3 yükseldi.