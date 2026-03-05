Yatırımda uzun vadeli güvence şart

Barselona'da düzenlenen Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vodafone Global CEO'su Margherita Della Valle, Türkiye pazarından duydukları memnuniyeti dile getirerek yatırım ortamında uzun vadeli öngörülebilirliğin kritik olduğunu vurguladı. Della Valle, yatırımcı toplantılarında Türkiye'ye özel olarak değindiğini belirterek, "Türkiye'nin Vodafone için harika büyüme fırsatları sunduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Yatırımların doğası gereği uzun vadeli olduğuna dikkat çeken Della Valle, "Vergi oranları, Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU) ve mevcut koşulların ötesinde, uzun vadeli bir güvenceye ihtiyaç var. Yatırım yapabilmemiz için doğru ve öngörülebilir koşulların oluşması en önemli unsur" dedi.

MWC 2026'da verilen mesaj net: Türkiye, Vodafone için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar olmaya devam ediyor.

Ancak milyarlarca dolarlık 5G ve altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği için düzenleyici çerçevenin öngörülebilirliği, rekabet ortamı ve kullanıcı gelir seviyeleri belirleyici olacak.

Küresel ölçekte artan altyapı harcamaları ve 5G dönüşümü, telekom sektöründe uzun vadeli güvence ve istikrar ihtiyacını her zamankinden daha görünür hale getiriyor.





5G İÇİN 81 İLDE HAZIRIZ

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise 1 Nisan itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde 5G hizmeti vermeye hazır olduklarını açıkladı. Sabit geniş bant tarafında ise beklentilerin tam karşılanmadığını belirten Aksoy, mevcut yerleşik operatörün imtiyazının sürdüğünü hatırlatarak daha rekabetçi bir piyasa beklentisini dile getirdi:

"Biz Türkiye'de tekelleşme değil, tam tersine serbest piyasa koşullarının güçlenmesini bekliyorduk.

O tarafta istediklerimiz gerçekleşmedi."

TELEFONLAR UYUMSUZ

Aksoy, 5G yatırımlarının büyüklüğüne dikkat çekerek Türkiye'de 5G ihalesi için 3.5 milyar dolar bedel ödendiğini hatırlattı. Cihaz tarafında önemli bir erişim sorunu bulunduğunu aktaran Aksoy, şöyle devam etti: "Piyasadaki cep telefonlarının yüzde 70'i 5G uyumlu değil.

20 bin liranın altında neredeyse 5G uyumlu cihaz yok. Ayrıca cep telefonlarında uygulanan taksit kısıtlamaları erişimi zorlaştırıyor.

Cep telefonu artık bir lüks değil." Aksoy, 2026'nın Vodafone için 5G yatırımlarında önemli bir yıl olacağını ekledi.



KÜRESEL ALTYAPI YATIRIMLARI ARTIYOR

Küresel mobil ekosistemin çatı kuruluşu GSMA verilerine göre, dünya genelinde mobil operatörler 2024–2030 döneminde yüz milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı planlıyor. GSMA'nın küresel projeksiyonlarına göre: Mobil teknolojiler ve servisler küresel GSYH'ye trilyonlarca dolarlık katkı sağlıyor. 5G bağlantılarının toplam mobil bağlantılar içindeki payı hızla artıyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel ölçekte baskın teknoloji haline gelmesi bekleniyor. Operatör yatırımlarının önemli bölümü 5G şebeke genişlemesi ve kapasite artışına yönelmiş durumda. Gelişmekte olan pazarlarda spektrum maliyetleri ve düzenleyici çerçeve, yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.