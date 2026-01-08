“YATIRIMIN SULTANLARI” Bulls Yatırım’dan 100 bin TL’lik Sanal Portföy Yarışması

Bulls Yatırım, kadınların finansal okuryazarlığını artırmak ve yatırım bilincini yaygınlaştırmak amacıyla atılımlarına devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Bulls Yatırım-Sanal Portföy Yarışması' adlı özel bir projeyi hayata geçiren şirket, sermaye piyasalarında kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir finans ekosistemi oluşturma hedefi doğrultusunda, kadınların yatırım yolculuğuna destek olmayı hedefliyor.

Kadın yatırımcılara özel olarak düzenlenen Bulls Yatırım-Sanal Portföy Yarışması, 02 Ocak 2026 ile 30 Ocak 2026 tarihleri arasında Bulls Yatırım internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurularla başlayacak. Yarışma, 02 Şubat-06 Mart 2026 tarihleri arasında Bulls Trader mobil uygulaması üzerinden, 100.000 TL sanal para ile risk almadan Matriks altyapısı ile yürütülecek.

Ekonomist Saadet Büyük ve Finansal Analist Salih Oğuzhan Sever'in mentörlüğünde gerçekleştirilecek yarışma, kadınlara yatırım dünyasını deneyimleyebilecekleri güvenli ve öğretici bir platform sunmayı hedefliyor. Online düzenlenecek finansal okuryazarlık eğitimleri, mentör buluşmaları ve soru – cevap buluşmalarının da olacağı yarışma, beş hafta sürecek. Yarışmada, katılımcılara 100 bin TL'lik sanal para tanımlanırken, katılımcılar, böylece risk almadan portföy yönetmeyi deneyimleyerek öğrenme fırsatını yakalayacak.

"YATIRIM DÜNYASINDA FIRSAT EŞİTLİĞİ, BİLGİYE ERİŞİMLE MÜMKÜN OLUR"

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bulls Yatırım olarak amacımız, kadınların yatırım dünyasında hak ettikleri yeri alabilmelerine katkı sağlamak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, sosyal sorumluluk anlayışımızın ve kapsayıcı finans vizyonumuzun somut bir yansımasıdır. Kadınların finansal karar alma süreçlerinde daha güçlü ve daha görünür olmalarını son derece önemsiyoruz. Yatırım dünyasında fırsat eşitliğinin ancak bilgiye erişimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yarışmayı, yalnızca bir rekabet ortamı değil; kadınların yatırım reflekslerini geliştirecek, onlara özgüven kazandıracak ve sürdürülebilir bir finansal bilinç oluşturacak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz."

EN YÜKSEK GETİRİYİ ELDE EDEN İLK 3 KADIN YARIŞMACIYA İPHONE VE İPAD HEDİYE

Kadınlara özel olarak tasarlanan sanal portföy yarışmasında, katılımcı olmak için 18 yaşını doldurmuş olması yeterli olurken, Bulls Yatırım müşterisi olma şartı aranmayacak. Yarışma süresince işlemler yalnızca Borsa İstanbul Pay Piyasası ile sınırlı olacak ve haftada en az bir işlem yapılması zorunlu tutulacak. Tüm işlemler sistem üzerinden şeffaf biçimde raporlanacak.

Yarışma sonunda toplam portföy büyüklüğü bakımından en yüksek getiriyi elde eden ilk üç katılımcı, aşağıdaki ödüllerin sahibi olacak:

• 1'incilik: iPhone 17 Pro Max 256 GB

• 2'ncilik: iPhone 17 256 GB

• 3'üncülük: iPad Air 128 GB Wi-Fi (11 inç)

Ayrıca yarışma süresince haftalık bazda en yüksek yüzdesel getiriyi sağlayan katılımcılar, her hafta 10 bin TL değerinde Boyner hediye çeki ile ödüllendirilecek. Ödüller 09 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

