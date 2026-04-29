Yatırımlar için hızlı hareket edilecek

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılı dördüncü toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre sanayi gücünün korunması, geliştirilmesi ve ihracata yönlendirilmesi konusunda "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" başta olmak üzere öngörülen adımların hızla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında Türkiye'nin bölgesel bir yönetim merkezi haline getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. İstanbul Finans Merkezi odaklı politikalarla Türkiye'nin küresel finans sisteminden daha fazla pay almasının amaçlandığı vurgulandı. Toplantıda öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı: "İmalat sanayindeki gelişmeler ve KOBİ'lerin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi. Küresel finansal gelişmeler ele alınarak ABD/ İsrail-İran savaşının olası etkileri istişare edildi. Kamu bankalarının yurtdışı şube açma çalışmaları görüşüldü." Açıklamada, Türkiye'nin küresel transit ticaretteki rolünü artıracak politikaların sürdürüleceği belirtildi.

