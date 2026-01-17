Yavru vatana akıllı ulaşım sistemi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC), 'Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi'nin lansmanı yapıldı. Lansmanda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Akıllı ulaşım sistemleriyle fiziki alt yapıyı buluşturmak gerekiyor. Bu projeye Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 5 milyon dolara yakın bir kaynağı tahsis ettik. 130 sabit ve 20 mobil olmak üzere toplam 150 yeni nesil hız tespit sistemi kurmuş oldu. Başlangıcından itibaren yapay zekayla tasarlanmış bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu sistemlerle Ada genelinde dağınık denetim anlayışını geride bırakarak, bütüncül ve merkezi bir denetim altyapısı oluşturduk. Bu sistemler yerli donanım ve yerli yazılım bileşenleriyle entegre bir şekilde sahaya yerleştirdik" dedi.

AMAÇ CAN KURTARMAK

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de halkın ihtiyaçlarını önceleyen yatırımlar yapacaklarını belirterek, "Yollarımız, eski günlere oranla artık hem altyapı hem de teknik olarak son derece iyi duruma gelmeye başlamıştır. Daha da iyi noktalara taşımak için canla başla çalışıyoruz. Temel sorun sürücü davranışlarıdır. Tıpkı yol güvenliği gibi bu temel sorunu da ortadan kaldırmak devletin sorumluluğundadır. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz ve en temel can kaybı unsurlarından biri olan hız konusunda, yeni teknolojik sistemleri ihtiyaç görülen, trafik kazalarının en yoğun yaşandığı noktalara monte ediyoruz. Yenilediğimiz ve dünyanın pek çok ülkesinde kullanıma giren, yapay zeka destekli sabit hız kameralarını sadece ceza yazan kameralar olarak görmek büyük bir yanılgı olur. Bu sistemlerin amacı ceza kesmek değildir, can kurtarmaktır" diye konuştu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise RADARSAN ile sözleşmeyi Mayıs 2024'te imzaladıklarını, bu kapsamda, KKTC genelinde 150 anlık hız tespit sisteminin sahaya kazandırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Görgün, "Denetimi 'uçtan uca' ele alan bir anlayışla, Merkezi Anlık Hız Tespit Sistemi (AHTS) yazılımının kurulmasını, merkez donanımlarının teminini, devreye alma süreçlerini ve sistemler arası entegrasyonu projeye dahil ettik. Sahada kurulacak AHTS noktalarında, tespit edilen geçişlere ilişkin plaka ve görüntü bilgilerinin, GSM üzerinden merkezi sisteme güvenli şekilde iletilmesi de bu mimarinin temel parçalarından biridir" dedi. RADARSAN Genel Müdürü Serhat Doğan da trafik kazalarının dünya genelinde 15-29 yaş arası gençlerin en büyük ölüm nedeni olduğunu vurgulayarak, "TRAFİDAR, sadece can ve mal güvenliğini sağlamaz, her geçen aracı kayıt altına alır, analiz eder ve sorgulanabilir hale getirir. İthal ve güvenlik riski barındıran sistemler, yerli ve milli ve doğuştan yapay zekaya sahip sistemlerle değiştirilmiştir. Her yıl tekrar eden lisans, dışa bağımlı yazılım maliyetleri ortadan kaldırmıştır" ifadelerini kullandı.