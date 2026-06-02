Yaz tatili planı yapan vatandaşlara uyarı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

TÜKETİCİ Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, yaz tatili planı yapan vatandaşları internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. Özellikle sosyal medya üzerinden sunulan cazip tatil kampanyalarına temkinli yaklaşılması gerektiğini belirten Kılıç, ödeme öncesinde tesis ve satış platformlarının doğrulanmasını istedi. Kılıç, uygun fiyatlı tatil tanıtımı yapan otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun" dedi.