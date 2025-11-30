Yazılı basının en güçlü ekonomi kadrosu

Ekonomi haberciliği çok eski tarihe dayansa da esasında 1980 öncesinde bütçe, vergi, memur maaş katsayısı, çarşı-pazar haberleri, ekmek fiyatı, enflasyon, zam, kira gibi haberlerle sınırlıydı. 24 Ocak kararları sonrasında ekonominin dışa açılmasıyla birlikte para piyasaları ve borsaya ilişkin haberler ön plana çıktı. Daha sonra da ekonomi haberciliği, yazılı basında uzmanlık dallarından biri durumuna geldi. Ekonomi gazetecileri de kendi içinde uzmanlaştı. SABAH Ekonomi Servisi de yazılı basın kuruluşları arasında kendi alanında uzman bir kadrodan oluşuyor. Piyasalar, iş dünyası ve Anadolu sermayesinin nabzını iyi tutan her biri ekonominin çeşitli dallarında uzmanlaşmış isimler... Her sabah kara kaplı defterine dolar/euro kurunu, Borsa İstanbul kapanışını yazan Oktay Özdabakoğlu servisin 'ağır' abisi... Sabah Gazetesi Ekonomi Servisi'nin en eskilerinden biri Feride Cem, iş dünyasından nabzını tutan kulis haberleriyle meşhur... Sigortacılıkta sorunu olan Barış Ergin'in kapısını çalar. Barış Ergin aynı zamanda dış ekonomik gelişmeleri ve finansı da yakından takip eder. Betül Alakent'in uzmanlık alanı turizm ve gıda... Ama her alanda iyi haber koklayan ve hazırlayan 'senior muhabir'... Metin Can, servisin Anadolu'daki yüzü... Alanı KOBİ'ler olsa da ne haber konusu verirseniz verin 2 saat içinde elinize getiren araştırmacılığıyla ünlüdür. Seda Tabak ise emlak sektörünün duayen ismi... Sektörünün iş insanları da gazetecileri de onu dinler. Timur Sırt denildiğinde herkesin aklına elbette teknoloji geliyor. Teknolojide açık ara ekonomi basının en uzman kişisidir kendisi... Ufuk Sandık da öyle... Otomotiv basınında en çok sözüne riayet edilen isimlerden... Servisin en küçüğü Merve Bilkay'dı. Haber Merkezi'nden Ekonomi Servisi'ne transfer etmiştik, işi tam kavramıştı ki, mesleği bıraktı.Peki siz gazeteyi elinize aldığınızda okuduğunuz haberler nasıl ortaya çıkıyor? Dedim ya, esasında herkes alanında uzman diye... O yüzden serviste gazeteciliğin en önemli unsurlarından biri olan 'fikr-i takip' önemli bir ilkedir. Sektöründeki toplantıyı da önemli bir gelişmeyi de herkes günü gününe takip eder, hatta önden bilgilendirir. Sabah saatlerinde genellikle Ekonomi Servisi'nde hemen herkes bir toplantı için dışardadır. Toplantılar bittikten sonra gelip haberini yazar, genellikle de haberinin girdiği sayfayı kendisi yapar. O yüzden saat 15:00 sonrası servisin en yoğun olduğu saat... O saatten akşam 19:00'a kadar sayfaların hazırlanıp, okunması ve ertesi gün okuyucuyla buluşmaya hazırlanması süreci yaşanır.Ekonomi basınının 'kırmızı çizgi'leri olur mu? Elbette olur. Tabii ki, haber içeriklerinde editoryal bağımsızlığımız var. Ama bu bağımsızlığımızı kamu yararını, toplumdaki güven ortamını zedelemeden kullanıyoruz. Doğru, objektif, sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye'de enerjiden savunma sanayine, teknolojiden kültür-sanata birçok alanda bir dönüşüm yaşandı, yaşanıyor. Bu başarılı çalışmalar birçok yayın kuruluşunda görmezden geliniyor. Sermaye piyasalarında ve bankacılık sektöründeki gelişmeler hemen her gün 'yandık', 'bittik', 'mahvolduk' dedirtecek içeriklerle kamuoyuna sunuluyor. SABAH Ekonomi Servisi olarak bu alanlarda yaşanan gelişmeleri doğru analizlerle okuyucuyla buluşturarak vatandaşa objektif olarak sunmaya çalışıyoruz. Nefesimiz yettiği sürece de 'milli ekonomi'yi savunacağız.