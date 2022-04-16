Yazlık evler el yakıyor

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yazlık ev talebi yükselişe geçti. Tırmanan taleple birlikte tatil bölgelerinde ev kiralamak ya da satın almak el yakmaya başladı. Son 2 yılda popüler tatil beldelerinde konut fiyat artışı 300'ü aştı. Gayrimenkul değerleme şirketi Endeksa'nın, SABAH'a özel hazırladığı rapor, fahiş artışları ortaya koyuyor. Endeksa verilerine göre, son 2 yılda belirlenen 19 ilçe arasında konut satış değerinde en çok artış yüzde 342 ile Datça'da gerçekleşti. Datça'yı yüzde 315 ile Kuşadası, yüzde 312 ile Şile ve yüzde 310 ile Bodrum takip etti.2022 Mart itibarıyla konut metrekare satış fiyatı en yüksek ilçeler, ortalama 33 bin 501 TL ile Çeşme, 30 bin 356 TL ile Bodrum oldu. Rekor fiyat artışı olan Datça'da ise metrekare fiyatı 22 bin liraya yaklaşırken, Kuşadası'nda ise fiyatlar yaklaşık 12 bin 400 lira oldu. Diğer popüler yazlık bölgelerden Marmaris'te metrekare satış fiyatı 18 bin, Fethiye'de 14 bin 672 lira, Kaş'ta 25 bin 445, Kemer'de 17 bin 239, Alanya'da 13 bin 709 lira, Urla'da 22 bin lira, Seferihisar'da 12 bin 509 lira, Foça'da 14 bin 880, Bozcaada'da 25 bin 326 lira.Daha ulaşılabilir fiyatlı bölgeler olarak görülen Şile'de ise metrekare fiyatı 15 bin 784 lira, Ayvalık'ta 11 bin 420 lira, Didim'de 11 bin 199 lira, Edremit'te 8 bin 397 lira, Silivri'de ise 7 bin 897 lira olarak hesaplandı. Uzmanlar, fiyatlardaki artış trendinin devam edeceğini öngörüyor. Önümüzdeki bir yıl ortalama konut metrekare fiyatlarında Bodrum'da yüzde 79, Seferihisar'da yüzde 78, Çeşme'de yüzde 76, Alanya'da yüzde 68 artış yaşanacağı belirtiliyor.Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, sektördeki fiyat hareketleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "2018 konut satışında trendlerin değişmeye başladığı bir yıl oldu. Döviz krizinin de etkisiyle hem konut satışı 2018 itibarıyla 8-10 yıllık trendden farklılaşmaya başladı. 2019'un ikinci yarısı itibarıyla toparlanmaya başlayan konut piyasası 2020'de pandemiyle birlikte tekrar sarsıldı.Pandemi ve sokağa çıkma yasakları bir süre sonra yazlık bölgelere doğru bir göç hareketliliğine neden oldu ve bu fiyatları da etkiledi. Bu artış 2021'de zirve yaptı. Gelecekte de artış trendinin devam edeceğini öngörüyoruz. İnşaat maliyetlerindeki artış, ekonomideki dalgalanmalar ve bölgemizdeki siyasi gerilimler artışı tetikleyen nedenlerin başında geliyor. Antalya gibi bölgelerde Rusya-Ukrayna bölgesinden ilgi de fiyatları yükseltmeye devam ediyor."CENNET Koyu'na yakın bir lüks projede 6 aylık kiralamada 2+1 için 65 bin euro, 3+1 için 84 bin euro, 4+1 için 108 bin euro talep ediliyor. Turgutreis'te lüks bir otel içindeki villalar için kiralama bedeli 20-25 bin euro. Popüler diğer bir bölge Çeşme ve Alaçatı'da aylık kiralar 50 bin ila 150 bin arasında değişiyor.YAZLIK almayıp kiralayacakların da işi zor. Bölgede faaliyet gösteren emlakçılar talebin çok olmasına karşın arzın sınırlı olduğunu dile getiriyor. Pandemide başlayan fiyat artışının bu yıl da devam ettiğini belirten emlakçılar, kiraların 30 bin liradan başladığını, 200 bin liraya kadar çıktığını dile getiriyor. Bodrum'da ultra lüks sitelerde ise aylık kiralar ev fiyatını yakaladı. Cennet Koyu'ndaki lüks bir sitede villalar için aylık 100 ila 250 bin euro kira isteniyor.