Yedi yılda 50 bin kadın girişimciye destek

Türk Telekom'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü "Dijitalde Hayat Kolay" projesi kapsamında eğitim, mentörlük ve hibe desteği alan girişimci kadınlar, yerel üretimlerini ve teknoloji çözümlerini dünya pazarlarına taşımaya başladı. 7 yılda 50 bini aşkın kadına eğitim verilen ve 50 girişime iş geliştirme desteği sağlanan proje kapsamında, bu yıl da 15 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "2019'dan bu yana 50 binin üzerinde girişimlerini büyütmek isteyen kadınlarımıza hibe desteği sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Kadın girişimcilerin Belçika'dan Avusturya'ya, Amerika'dan küresel teknoloji devlerine kadar uzanan bir ihracat ağı kurması, ülkemizin dijital ekonomideki potansiyelini gözler önüne seriyor" diye konuştu.

DESTEKLE İHRACATA BAŞLADILAR

Cezy & Pepcubes markasının kurucusu Selen Canoğulları, Adana'da şekersiz ve yüzde 100 doğal hammaddelerden üretilen havuç bazlı atıştırmalıklar geliştirdi, Amerika'ya açıldı. Büruz'un kurucusu Pelin Begüm Karadağ, Tekirdağ'da coğrafi işaretli karacakılavuz dokumasını modern tasarımlarla yeniden yorumladı. ES Kariyer adlı sosyal girişimin kurucusu Esra Odabaşı engelli bireylerle kurumları yetkinlik bazlı eşleştiren yapay zeka destekli yetenek havuzu geliştirdi.