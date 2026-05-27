Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yedi yılda 50 bin kadın girişimciye destek
Giriş Tarihi: 27.05.2026

Yedi yılda 50 bin kadın girişimciye destek

Türk Telekom, TOBB ve UNDP işbirliğinde yürütülen Dijitalde Hayat Kolay projesi ile 7 yılda 50 bin girişime destek sağlandı. Bu yıl da 15 bin kadına eğitim verilecek

Yedi yılda 50 bin kadın girişimciye destek
  • ABONE OL

Türk Telekom'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü "Dijitalde Hayat Kolay" projesi kapsamında eğitim, mentörlük ve hibe desteği alan girişimci kadınlar, yerel üretimlerini ve teknoloji çözümlerini dünya pazarlarına taşımaya başladı. 7 yılda 50 bini aşkın kadına eğitim verilen ve 50 girişime iş geliştirme desteği sağlanan proje kapsamında, bu yıl da 15 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "2019'dan bu yana 50 binin üzerinde girişimlerini büyütmek isteyen kadınlarımıza hibe desteği sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Kadın girişimcilerin Belçika'dan Avusturya'ya, Amerika'dan küresel teknoloji devlerine kadar uzanan bir ihracat ağı kurması, ülkemizin dijital ekonomideki potansiyelini gözler önüne seriyor" diye konuştu.

DESTEKLE İHRACATA BAŞLADILAR
Cezy & Pepcubes markasının kurucusu Selen Canoğulları, Adana'da şekersiz ve yüzde 100 doğal hammaddelerden üretilen havuç bazlı atıştırmalıklar geliştirdi, Amerika'ya açıldı. Büruz'un kurucusu Pelin Begüm Karadağ, Tekirdağ'da coğrafi işaretli karacakılavuz dokumasını modern tasarımlarla yeniden yorumladı. ES Kariyer adlı sosyal girişimin kurucusu Esra Odabaşı engelli bireylerle kurumları yetkinlik bazlı eşleştiren yapay zeka destekli yetenek havuzu geliştirdi.

#TÜRK TELEKOM #EBUBEKİR ŞAHİN #TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yedi yılda 50 bin kadın girişimciye destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA