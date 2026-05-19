Yeni Fikirtepe’de teslimler başladı

Türkiye'nin en zorlu kentsel dönüşüm süreçlerinden biri olarak gösterilen ve uzun yıllar tamamlanamayan Fikirtepe'de vatandaşın mağduriyetine devlet son verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen projede çalışmalar tamamlanırken, teslim süreci de başladı. 2005'te 'özel proje alanı' olarak belirlenen, 2007'de 'kentsel dönüşüm alanı' ilan edilen ve 2013'te Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan statüsü kazanan Fikirtepe'de, özel sektör tarafından başlatılan projeler uzun yıllar tamamlanamadı. Evleri yıkılan binlerce hak sahibi ise mağduriyet yaşadı.

YÜZDE 55 SOSYAL DONATI ALANI

Plan iptalleri, finansman sorunları ve uzlaşmazlıklar nedeniyle defalarca çıkmaza giren sürece, 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müdahil oldu. Vatandaşın yıllardır süren mağduriyetini sona erdirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO devreye girdi. Yeni planlamada proje alanının yüzde 55'i sosyal donatı alanlarına ayrıldı. Emlak Konut tarafından yürütülen Fikirtepe 1. Etap kapsamında toplam 11 bin 729 bağımsız bölüm tamamlandı.

25 BİN VATANDAŞA YENİ EV

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, camileri ve 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun." Yeni Fikirtepe kapsamında 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi ve 1 spor tesisi kazandırıldı. Ayrıca sosyal ve kültürel alanlarıyla birlikte yaklaşık 120 bin metrekarelik millet bahçesi de projeye dahil edildi. Teslim sürecinin başlamasıyla birlikte hak sahipleri, bilgilere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan erişebilecek.