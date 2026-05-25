Yeni hedef 100 milyar dolar

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Türk sigorta sektörünün ulaştığı finansal büyüklüğün artık makroekonomik ölçekte stratejik bir güç haline geldiğini söyledi. Sigorta şirketlerinin prim üretimlerinden oluşan fonlar ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) tasarrufların toplamının 5.6 trilyon liraya ulaştığını belirten Yaşar, sektörün bu büyüklükle Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcısı konumuna yükseldiğini söyledi. Türk sigorta sektörünün önümüzdeki dönemde yalnızca büyümeyi değil, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına daha güçlü katkı sunmayı hedeflediğini belirten Ahmet Yaşar, sektörün yeni vizyonunu da açıkladı. TSB'nin 2030 hedefi 50 milyar dolarlık prim üretimi ve yüzde 5'e yaklaşan sigorta penetrasyon oranı olarak öne çıkıyor. Ancak sektörün yeni büyük hedefi bunun da ötesinde.

STRATEJİK ROL ÜSTLENİYOR

Yaşar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sektörün artık 100 milyar dolarlık büyüklüğü hedeflediğini söyledi. Sigortacılığın artık yalnızca poliçe üreten bir alan olmadığını vurgulayan Yaşar, sektörün afet yönetiminden tasarruf artışına, sermaye piyasalarının derinleşmesinden ekonomik güvenliğe kadar birçok başlıkta stratejik rol üstlendiğini ifade etti. Yaşar'a göre yeni dönemde sigortacılık, Türkiye ekonomisinin "finansal güvenlik omurgası" haline gelecek sektörlerden biri olacak. 15 Mayıs itibarıyla gönüllü BES katılımcı sayısı 10.2 milyonu aşarken, OKS katılımcılarıyla birlikte toplam sayı 18 milyona yaklaştı. Tekil katılımcı sayısı ise yaklaşık 16 milyon seviyesine çıktı. TSB Başkanı Ahmet Yaşar, BES ve OKS fon büyüklüğünün 2.4 trilyon liranın üzerine çıktığını belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünde yüzde 68 seviyesinde artış yaşandığını açıkladı.

18 YAŞ ALTI 1.6 MİLYON

Fon performansında özellikle altın, gümüş ve son dönemde bakır yatırımlarının etkili olduğunu belirten Yaşar, sistemin enflasyonun oldukça üzerinde reel getiri üretmeye devam ettiğini söyledi. Sistemde emekliliğe hak kazanan kişi sayısının 461 bine ulaştığını aktaran Yaşar, 18 yaş altındaki katılımcı sayısının ise 1.6 milyona çıktığını belirtti. Bu yaş grubundaki toplam fon büyüklüğü yaklaşık 100 milyar liraya ulaşmış durumda.

HAYAT SİGORTASINDA BÜYÜK AÇIK VAR

Ahmet Yaşar'ın dikkat çektiği en kritik alanlardan biri ise hayat sigortacılığı oldu. Türkiye'de hayat sigortalarının Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranının yalnızca yüzde 0.22 seviyesinde bulunduğunu belirten Yaşar, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 1'in, dünya ortalamasında ise yüzde 3 seviyesinde olduğunu söyledi. Yaşar'a göre bu tablo, hayat sigortalarında halen yolun çok başında olunduğunu gösteriyor. Ancak sektör açısından bu durum aynı zamanda büyük bir büyüme alanına işaret ediyor. TSB'nin üzerinde çalıştığı yeni modelde yatırım fonlu hayat sigortalarının BES benzeri yapılarla geliştirilmesi hedefleniyor. Vatandaşların kendi fon dağılımlarını belirleyebileceği yeni nesil ürünlerin sektörün büyümesini hızlandırması bekleniyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ MASADA

Sektörün gündemindeki bir diğer önemli başlık ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oldu. Ahmet Yaşar, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SEDDK koordinasyonunda yeni sisteme ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. TSB'nin önerdiği modelde işveren katkılı, çalışanların sistemde daha uzun süre kaldığı ve ikinci basamak emeklilik sistemi olarak konumlanan yeni bir yapı öngörülüyor.