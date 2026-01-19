Yeni kule ve üçüncü pist hizmete giriyor

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda havacılık altyapısını güçlendirecek yeni kule ve üçüncü pist, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Bugün yapılacak açılış töreniyle birlikte Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel gücünü artıracak birçok yatırım aynı anda hizmete alınacak. 2 etaptan oluşan projenin 1. etap işleri tamamlanırken bu işler kapsamında havalimanının 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu devreye alınacak.Toplam yatırım bedelinin 298 milyon euro olduğu çalışmalar, Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan hayata geçirildi. Yolcu garantisi vermeden 25 yıllık işletme süresi karşılığında havalimanından KDV dahil 560 milyon euro kira geliri elde edilecek. Yapılan yatırımlarla havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükseltildi.