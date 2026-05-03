Yeni logosuyla marka imajını güçlendirecek
Giriş Tarihi: 3.05.2026

ASELSAN, küresel marka olma vizyonunu güçlendirmek ve geleceğe yönelik vizyonunu daha net yansıtan yeni motto ve logosunu tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, modern tasarım anlayışıyla hazırlanan yeni logo, sınırları aşarak iz bırakan ASELSAN'ın küresel liderlik yolunda yükselişini simgeliyor. Logonun en altında bulunan yay dünyayı temsil ederken, ok formunun ufuktan yükselişi küresel liderlik vurgusu yapıyor. Dünyanın üzerinde yükselen A formlu ok, ASELSAN'ın ilk amblemine, dolayısıyla bu yükselişin sağlam temeller üzerinde oluşuna gönderme yapıyor. Şirketin yeni mottosu "securing beyond" ise güven veren teknolojilerin sınırsızlığına vurgu yapıyor.
