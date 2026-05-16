Giriş Tarihi: 16.05.2026

Yeni nesil meskûn mahal aracı Romanya’da sahnede

TERA Holding bünyesinde faaliyet gösteren BEST GRUP Savunma, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Karadeniz Savunma ve Havacılık Fuarı BSDA 2026'da yeni nesil meskûn mahal aracı AŞKAR II'yi uluslararası savunma paydaşlarının beğenisine sundu. Bölgesel ve uluslararası savunma sanayii aktörlerini bir araya getiren BSDA 2026'da sergilenen AŞKAR II, fuarın dikkat çeken platformları arasında yer aldı. BEST GRUP Savunma'nın modern güvenlik ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği araç, özellikle meskûn mahal operasyonlarına yönelik tasarımıyla öne çıkıyor. AŞKAR II, şehir içi güvenlik görevleri, yüksek riskli alanlarda personel intikali gibi operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Araç, zorlu görev koşullarında güvenlik güçlerine hareket kabiliyeti, koruma ve operasyonel esneklik sağlıyor.

