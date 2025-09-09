Yeni OVP’de yeşil finans ve tamamlayıcı emeklilik sistemi hedefi

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den yapılan derlemeye göre, finansal teknoloji faaliyetlerinin ölçek ve etkinliği artırılarak küresel finans piyasalarında Türkiye'nin konumu güçlendirilecek.

Bu kapsamda, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla bulut bilişim kullanım imkanları iyileştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

FAST ve FAST katman servisler ile ödeme hizmetleri veri paylaşım servislerinin yaygınlığının artmasını destekleyecek çalışmalar yürütülecek.

Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Yatırımlar, dijital yeterlilik, veri güvenliği ve teknoloji adaptasyonu kriterlerine uygun şekilde desteklenecek, bu çerçevede yeni finansal araçlar geliştirilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS ALTYAPISI GELİŞTİRİLECEK

Sürdürülebilir finans kaynaklarından daha fazla yararlanılması için çalışmalar yürütülerek finans altyapısı geliştirilecek ve ürün çeşitliliği artırılacak.

Bu doğrultuda, yeşil dönüşüme katkı sağlayacak "yeşil finans stratejisi ve eylem planı" uygulamaya konulacak. Yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek ve yeşil dönüşüme yönelik yatırımların finansman ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar oluşturulacak.

Bankaların yurt içinde sosyal temalı yatırımları finanse etmek için sağladıkları fonlama teşvik edilecek. Ayrıca, sürdürülebilir finans kapsamında yeni ürün ve hizmetler geliştirilecek.

Yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarına ilişkin rehber sosyal sermaye piyasası araçlarını kapsayacak şekilde geliştirilecek ayrıca sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarına ilişkin rehber oluşturulacak.

TES YOLDA

Yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlık yaygınlaştırılacak, uzun vadeli tasarruf araçları geliştirilecek.

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak. Uygulama, 2026'nın ikinci yarısında başlayacak.

OKS katılımcılarına Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yer alan emeklilik fonlarına erişim imkanı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak.

BES GÜNCELLENECEK

BES'teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

BES'ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar, bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilecek.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.