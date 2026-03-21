Yeni SIM karta gerek yok bir SMS’le geçiş tamam

Türkiye'de yüksek hızlı internet dönemini başlatacak olan 5G teknolojisine geçiş için sayılı günler kalırken, bu kapsamda ilk sinyaller 1 Nisan'da verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk "Alo"yu diyeceği tören ile birlikte mobil iletişim hızını 10 kat artıracak olan 5G dönemi resmen başlayacak. Geçiş öncesi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone da 5G'ye yönelik yeni tarife paket fiyatlarını belirledi.Vatandaşların 5G'ye geçiş için yeni bir SIM kart almasına gerek bulunmazken operatörlerine ücretsiz olarak gönderecekleri bir SMS mesajı ile aktivasyon işlemleri tamamlanacak. İnternet tüketiminin aratacağını düşünen veya "mevcut hız bana yeterli" diyenler olursa da 5G'ye geçmeyip 4.5G'de devam edebilecek. Yalnızca bir hız güncellemesi olmayıp sağlık, sanayi, ulaşım ve akıllı şehir altyapılarını baştan sona değiştirecek bir iletişim teknolojisi olan 5G dönemi başlıyor. 5G'ye geçiş öncesi vatandaşların sisteme nasıl geçecekleri ve yeni internet paket fiyatlarına ilişkin akıllarında pek çok soru işareti bulunurken, soruların yanıtları şu şekilde:Türkiye'de kullanımda olan 95 milyona yakın cep telefonunun yalnızca 32 milyonu 5G ile uyumlu iken, 63 milyon telefonun 5G uyumu bulunmuyor. 5G'ye uyumu bulunmayan telefonlar yine 4.5G'yi kullanmaya devam edeceği gibi mevcut kullanımları aynı şekilde devam edecek. 1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalin verilmeye başlanacağı 5G, 81 ilin kent merkezinde bu tarihte kullanılmaya başlanacak. Metropollerdeki kapsama oranının yüzde 80 seviyesine çıkarılması ise bu yılın sonunu bulacak. Tüm ülke genelinde altyapı kurumlarının ise 1.5 yıl içerisinde tamamlanması beklenirken 2028'te nüfusun yüzde 95'i 5G ağına dahil edilecek.Beşinci nesil kablosuz ağ mimarisi (5G), ultra geniş bant iletişimini sağlamak için üç ana frekans koridorunu kullanıyor.Geniş alanlarda kesintisiz kapsama sağlıyor.Kapsama alanı ve hız arasındaki ideal dengeyi kuruyor.Olağanüstü hızların elde edildiği frekans aralığı olarak biliniyor.Saniyede 20 Gbps'e varan indirme ve 10 Gbps'e varan yükleme hızı ile 5G, saatler süren filmi birkaç saniye içerisinde indirme yeteneğine sahip bulunuyor. Göz kırpmasından bile kısa, yani 1 milisaniyenin altında ağ gecikmesi sunuyor. Eski nesillere oranla yüzde 90'a ulaşan devasa enerji tasarrufu sağlıyor. Vatandaşlar telefonlarının 5G uyumlu olup olmadığını iOS cihazlarda 'hücresel veri seçenekleri', Android cihazlarda ise 'şebeke modu' menüsünden kontrol edebilecek. Ekranın üst kısmında görülen 5G veya 5G+ ibaresi bağlantının aktif olduğunu müjdeleyecek. 5G'ye geçiş için vatandaşların yeni bir SIM kart almasına gerek bulunmuyor. Mevcut 4.5G uyumlu SIM kartlar 5G için yeterli.Türkiye'de mevcut kullanımdaki 95 milyon telefonun yalnızca 32 milyonu 5G destekli telefonlardan oluşurken, 5G'yi destekleyen telefon marka ve modelleri ise şu şekilde:"Apple, 5G teknolojisine geçişi iPhone 12 serisiyle başlatırken, bu tarihten sonra piyasaya sürülen tüm ana modellerde 5G desteği yer alıyor. Samsung, en geniş 5G model yelpazesine sahip markalardan. Galaxy S Serisi: Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi'nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri. Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller. Galaxy A ve M Serisi: Model isminin sonunda "5G" ibaresi bulunan çoğu cihaz (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G vb.).Xiaomi Ana Seri: Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri.Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları.POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisinin yeni nesil 5G destekli modelleri.Huawei: P40 ve Mate 40 Serisi gibi eski amiral gemisi modeller."İnternetin hızlanması ile birlikte mobilde internet tüketimi de hızlanacağı için buna önlem olarak mobil operatörler 5G'ye ilişkin ilk tarife paketlerini de açıklamaya başladı. Operatörlerin tarifeleri şu şekilde:Fırsat Paketleri (1000 DK + 250 SMS Ortak): 5 GB: 275 TL/ay, 10 GB: 325 TL/ay, 20 GB: 400 TL/ay, 30 GB: 475 TL/ayRed Sınırsız Sosyal (Sınırsız DK + SMS Ortak): 40 GB: 750 TL/ay, 60 GB: 900 TL/ay, 100 GB: 1100 TL/ay. Genç Paketleri – 26 Yaş Altı (1000 DK + 250 SMS Ortak, İnternet kotaları Normal + Sosyal/Oyun şeklinde yarı yarıya): 10 GB (5+5): 275 TL/ay, 20 GB (10+10): 375 TL/ay, 40 GB (20+20): 525 TL/ay, 60 GB (30+30): 625 TL/ay, 80 GB (40+40): 750 TL/ay, 120 GB (60+60): 900 TL/ayİlk Hattım (1000 DK + 250 SMS Ortak): 5 GB: 200 TL/ay, 10 GB: 250 TL/ay, 20 GB: 325 TL/ay, 30 GB: 400 TL/ay.Tüm "Yeni Nesil Prime" paketlerinde dakika, SMS ve sosyal medya kullanımı sınırsız. 60 GB İnternet: 850 TL/ay, 75 GB İnternet: 950 TL/ay, 100 GB İnternet: 1050 TL/ay, 160 GB İnternet: 1250 TL/ay, Sınırsız İnternet: 1550 TL/ay.Özellikle Superbox tarafında 500 GB için aylık yaklaşık 1350 TL (1066 TL data + 284 TL modem) ve 1 TB (1000 GB) için 1850 TL taahhütlü fiyatlar sunuyor.Vatandaşlar operatörlerine gönderecekleri mesajlar ile 5G'lerini aktive edebilecekleri gibi isteyenler iptal de edebilecek. Operatöre göre aktivasyon işlemleri şu şekilde:Sisteme dahil olmak için 5G yazıp 2200'a SMS atmak yeterli. Kapatmak için ise 4.5G yazıp aynı numaraya mesaj gönderilebilecek. Ayrıca Turkcell uygulamasındaki Bağlantı Ayarları menüsünden de işlem yapılabilecek.Ücretsiz geçiş için 5G yazıp 7000'e kısa mesaj gönderilebileceği gibi "Yanımda" uygulaması ile de geçiş sağlanabilecek. İptal için ise IPTAL 5G yazıp 7000'e yollamak yeterli olacak.5G yazıp 5555'e mesaj göndererek yeni nesil ağa katılabilecek olan vatandaşlar, iptal için de IPTAL 5G yazarak aynı numaraya mesaj atabilecek.

