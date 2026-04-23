Yeni süper çipler 10 yıllık araştırmayı 1 yıla indirecek

YAPAY zeka teknolojisi konusundaki yeni çip tasarımları ve yapay zeka ajanlarının artık harekete geçtiği büyük dönüşüm yaşanıyor. Google, Yapay Zekâ ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Uzmanı Amin Vahdat, gerçekleştirdiği son sunumda yapay zekanın dünyayı nasıl değiştireceğini ve bu değişimin kalbinde yer alan 8'inci nesil TPU (Tensör İşleme Birimi) süper çiplerini tanıttı. Google Cloud Next etkinliğinin ilk gününde Vahdat'ın açıklamaları, yapay zekadaki hızlanmanın sadece teknoloji devlerini değil, sağlık ve bilim gibi hayatımıza doğrudan dokunan alanları nasıl baştan yaratacağını sıradan insanların da anlayabileceği çok çarpıcı örneklerle gözler önüne seriyor. Vahdat, sadece bir yıl içinde işlem gücünde 2 kat, 4 kat, 8 kat ve hatta 10 kat sıçrama yaşanmasının nefes kesici olduğunu ve bunun daha önce mühendisler için "imkânsız" görünen yepyeni kullanım alanlarının kapılarını açtığını belirtti.

Sıradan insanlar için bu büyük teknolojik sıçramanın en çarpıcı anlamı sağlık ve bilim dünyasında yaşanacak hızlanma olacak. Vahdat, devasa boyutlara ulaşan bu bilgisayar gücü sayesinde sağlık hizmetleri ve bilimsel keşifler gibi alanlarda normalde 10 yıl sürecek zorlu araştırmaların artık sadece tek bir yıl içinde tamamlanabileceğini müjdeledi. Binlerce mühendisin iki yıllık emeği sonucunda ortaya çıkan ve bu yılın ilerleyen zamanlarında genel kullanıma sunulacak olan bu özel çipler, işletmelerin ve insanların dünyayla etkileşim biçimini temelden değiştirmeye hazırlanıyor.