Yeni yazarkasa düzeni başladı: E-belge döneminde güncel kurallar yürürlükte!

E-BELGELER ELEKTRONİK İMZAYLA ONAYLANACAK

Yeni nesil cihazlar üzerinden oluşturulan e-Belgeler, cihazların mali sertifikalarıyla elektronik olarak imzalanacak. Bu uygulama, iş yeri sahibi veya yetkili kişinin fiziksel imzası yerine geçerli olacak.

Cihazların teknik uygunluk incelemeleri ise Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK tarafından yayımlanacak teknik kılavuzlar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

e-Belge düzenleme yetkisi verilen yazarkasa marka ve modelleri ile bu cihazların düzenleyebileceği belge türleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilecek.