Yeniden canlanma 2027’de başlar

Şubat depreminde büyük bir yıkıma uğrayan Hatay, Malatya ve Adıyaman'da faaliyet gösteren şubelerinde çalışan personelin güvenli konutlarda yaşaması amacıyla yaklaşık 200 lojman yapan İş Bankası, Hatay'da yaptığı ilk teslimin ardından, Malatya'daki 80 lojmanın da anahtarlarını düzenlenen törenle çalışanlarına teslim etti. Törenin ardından bir grup gazeteciye ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2027'nin pandemiden çıkış yılı gibi güçlü bir ivme yakalayacağını söyledi. Sene sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 25 olarak koruduklarını belirten Aran, "Enflasyon yüzde 21-25 arasında bir yerde biter. Buna bağlı olarak faiz de yüzde 28-30 bandında bir yerde şekillenir. Yıl sonu dolar kuru beklentimiz ise 51-52 TL arasında" diye konuştu. Aran, enflasyon raporu sonrasında Merkez Bankası'nın pas geçme ihtimalinin azaldığını, piyasanın 50-100 baz puanlık indirim beklediğini dile getirdi. Yılsonuna kadar bir gevşeme beklemediğini dile getiren Genel Müdür Aran, "Enflasyon beklentilerini kendi hedeflerine uygun yerde tutabilmek için sıkılaşma da sene sonuna kadar devam edecek" değerlendirmesinde bulundu. Aran, şunları kaydetti: "Yüzde 17 enflasyon ve yüzde 19 politika faizi olduğu dönem denge noktamızdı. O noktalara geri geldiğimizde sürdürülebilir bir denge sağlanmış olacak." Bankasının gelecek vizyonunda tarım ve turizmin iki ana sütun olduğunu belirten Aran, tarım kredilerinde özel bankalar arasında yüzde 40 pazar payına ulaştıklarını ve Ziraat Bankası'ndan sonra ikinci sıraya yerleştiklerini açıkladı. Aran, tarım, turizm, petrokimya, demir-çelik ve savunma sanayiinin Türkiye'nin 5 ana lokomotif sektörü olduğunu kaydetti.

ŞİŞECAM'IN BORÇLULUĞU AZALDI

Şişecam'ın 171.5 milyon dolarlık arsa satışı üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Aran, kararın tamamen finansal bir rasyonaliteye dayandığını söyledi. Sıkı para politikası döneminde 25 yıldır duran bir varlığın 7 milyar TL nakit yaratmasının, Şişecam'ın borçluluğunu azaltmak adına bir fırsat olduğunu belirtti.