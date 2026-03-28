Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı çalışıyordu! O hastane rekor bedelle satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında hastane ve otel varlıklarının da bulunduğu dört ayrı ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla birlikte sürecin detayları da netleşti.

11,7 MİLYAR LİRALIK SATIŞ PAKETİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan duyuruya göre satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlükler şu şekilde:

Reyap Çorlu Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü,

Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü,

Reyap İstanbul Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Dört iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 11 milyar 700 milyon lira olarak açıklandı.