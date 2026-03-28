Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı çalışıyordu! O hastane rekor bedelle satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında hastane ve otel varlıklarının da bulunduğu dört ayrı ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla birlikte sürecin detayları da netleşti.
11,7 MİLYAR LİRALIK SATIŞ PAKETİ
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan duyuruya göre satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlükler şu şekilde:
Dört iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 11 milyar 700 milyon lira olarak açıklandı.
HASTANE YENİDOĞAN ÇETESİ İLE ANILDI
Reyap Hastanesi, özel hastane çetesi soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilmişti. Yeni doğan çetesi lideri olarak bilinen Fırat Sarı'nın da bu hastanede görev yaptığı biliniyor.
TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak satışlar, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.