Giriş Tarihi: 28.03.2026 14:50 Son Güncelleme: 28.03.2026 15:17

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı çalışıyordu! O hastane rekor bedelle satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yenidoğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı'nın çalıştığı Özel Reyap Hastanesi ve otelin bulunduğu 4 ticari bütünlüğü satışa çıkardı.

AA Ekonomi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında hastane ve otel varlıklarının da bulunduğu dört ayrı ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarla birlikte sürecin detayları da netleşti.

11,7 MİLYAR LİRALIK SATIŞ PAKETİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan duyuruya göre satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlükler şu şekilde:

  • Reyap Çorlu Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü,
  • Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü,
  • Reyap İstanbul Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
  • Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Dört iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 11 milyar 700 milyon lira olarak açıklandı.

HASTANE YENİDOĞAN ÇETESİ İLE ANILDI

Reyap Hastanesi, özel hastane çetesi soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilmişti. Yeni doğan çetesi lideri olarak bilinen Fırat Sarı'nın da bu hastanede görev yaptığı biliniyor.

TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak satışlar, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

