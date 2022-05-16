Yenikapı’da yeni liman için çalışmalar başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun (Tourism Investment Forum- TIF) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şu anda dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesi olduğunu belirtti. Ersoy, geçen yıl hizmete açılan Galaport'un sadece İstanbul'un değil, dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, dünyada yeni planlanan kruvaziyer limanlarının İstanbul'u örnek aldığını vurguladı.Türkiye'nin atılan adımlarla homeport haline geldiğinin altını çizen Mehmet Nuri Ersoy, "Kruvaziyer turlarının sadece yaz sezonunda değil, 12 ay boyunca devam edecek olması da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak. Rakamlar çok açık. Galataport şu anda 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile bir planlama yaptık ve Yenikapı'da yeni bir port (liman) için çalışmalara başlandı" dedi.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da, salgın sürecine rağmen önemli yatırımların devam ettiğini belirtti. Yeni yatırımlara başlandığının altını çizen Dağlıoğlu, Kovid-19 salgın sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarılı bir şekilde yönetildiğine dikkati çekerek, "Bunu, somut yansımalarla da birçok indikatör gösterdi ve görmüş olduk. Bizim temel uğraşımız olan uluslararası yatırımlarda da 2021 yılında 14 milyar dolarlık bir yatırım çekerek uzun dönemli yıllık ortalamamızın üstüne bir performans gösterdik" dedi.TÜRKİYEİhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'deki ihracatçı ve turizmcilerin küresel salgının etkisini en şiddetli hissettirdiği zamanlarda bile, umutsuzluğu kapılmadan çalışmaya ara veremediğini belirterek, "Yılın ilk çeyreğinde önceki seneye göre yüzde 134 artışla 6.3 milyon turistin ülkemize geldiğini görüyoruz. Henüz yaz ayları gelmeden erişilen bu rakam, yıl sonunda 42 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefini rahatlıkla yakalayacağımıza işaret ediyor" şeklinde konuştu.İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç 8 bin yıllık geçmişiyle İstanbul'un, Türk turizminin dünyaya açılan kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Bu kapıyı ardına kadar açarak, küresel turizm sektöründe gerçekleşen kademeli iyileşmeden, en büyük payı ülkemizin almasını sağlamak, hedefimizdir" dedi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ise Türkiye'nin son dönemdeki başarılı performansına dikkati çekerek, "Ülkemiz her türlü kısa dönemli problemlere rağmen kalkınma ve büyüme kabiliyetini hiçbir zaman yitirmedi. Son 30 yılda 600 milyon insanı misafir ettik. Önümüzdeki 30 yılda da 2 milyar insanı misafir etmeye hazırlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.