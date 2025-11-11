Yenilenebilir enerji fosil yakıtları geride bıraktı

Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu (LSE) bünyesindeki TPI Küresel İklim Geçiş Merkezi tarafından yayımlanan "Ülkelerin İklim Geçişi Durumu 2025" raporuna göre, 85 yüksek, orta ve düşük gelirli ülkenin iklim değişikliği performansı "Ülkelerin İklimle İlgili Fırsat ve Risklerinin Değerlendirilmesi (ASCOR)" çerçevesinde incelendi. Ülkelerin uzun vadeli iklim hedefleri, politika uygulamaları ve finansman kullanımı olmak üzere üç temel alandaki performansı değerlendirildi.

ABD KÜRESEL ORTALAMALARI AŞAĞI ÇEKTİ

Buna göre, ülkelerin yarısından fazlasında planlanan ve yapım aşamasındaki yenilenebilir enerji kapasitesi mevcut fosil yakıt kurulu gücünü aştı. Araştırma, bazı politika alanlarında yaşanan zorluklara rağmen düşük karbonlu geçişin ivmesini koruduğunu gösterdi.

Birçok ülkede iklim politikaları ve finansman uygulamalarında ilerleme kaydedilmesine rağmen, ABD'nin geçen yıl iklim taahhütlerinden geri adım atması küresel ortalamayı aşağı çekti. İklim politikası geliştirme ve finansal bilgilerin açıklanmasında istikrarlı ilerleme sağlandı ancak hem küresel ölçekte hem de ASCOR kapsamındaki ülkelerde emisyonların artmaya devam ettiği görüldü.

Genel sonuçlara göre, uzun vadeli hedeflerin düzenli olarak izlenen ve kamuoyuyla paylaşılan somut eylemlerle desteklenmesi gerekiyor. Çoğu ülke hedef belirleme, politika geliştirme ve finansman planlaması alanlarında ilk adımları attı ancak birçok ülke hala hedeflerin şeffaflığı, güvenilirliği ve uygulanabilirliği açısından ek kriterleri karşılayamıyor.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER DAHA FAZLA İLERLEDİ

Rapora göre, düşük ve orta gelirli ülkeler, yüksek gelirli ülkelere kıyasla "İklim Politikaları ve Finansman" kısmında daha fazla ilerleme kaydederken bu iyileşmenin, gelişmekte olan ekonomilerde iklim mevzuatı, karbon fiyatlandırması ve iklim maliyetlerinin şeffaflığı alanlarında kaydedilen önemli politika gelişmelerinden kaynaklandı.

Ayrıca, ülkelerin yüzde 78'inde net sıfır hedefi belirlenmiş olmasına rağmen, bu hedeflerin çok azında geçmiş emisyon eğilimleri veya 2030 hedefleriyle uyum sağlandı. Rapora göre, bu uyumsuzluk uzun vadeli taahhütlerin güvenilirliğini zedelerken ülkelerin yüzde 97'si sıcaklığı 1,5 santigrat derece düşürme hedefiyle uyumlu 2035 yol haritası belirleyemedi.

Bölgesel karşılaştırmalarda ise Avrupa Birliği ve Latin Amerika liderliğini sürdürürken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi en düşük ortalama puanları aldı. MENA bölgesindeki bu düşük performansın, bölgenin fosil yakıt gelirlerine olan bağımlılığının sürdüğünü ve iklim politikalarının sınırlı gelişim ortaya koyduğu belirtildi.