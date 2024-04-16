Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimde rekor

Türkiye'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak rekor kırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın ilk 3 ayındaki etkili yağışların barajlardaki doluluk oranlarını yükseltmesiyle elektrik üretiminde hidrolik kaynakların payının arttığı kaydedildi.

Tüm yurtta güneşli geçen bayram tatilinde bazı bölgelerde rüzgarın da etkili olmasıyla elektrik üretiminde rekor kırıldığı belirtilen açıklamada, sadece 12 Nisan'da değil bayram tatili haftası boyunca yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının rekor seviyelerde gerçekleştiği, bir haftalık süreçte üretilen elektriğin yüzde 74,8'ini yani 4'te 3'ünü yenilenebilir kaynakların sağladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "12 Nisan'da günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'ini yenilebilir kaynaklardan sağladık." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik üretiminin 12 Nisan'da tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığını aktararak, "Bayramın üçüncü günü günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Üretimde barajlar, yüzde 24,52 ile ilk sırayı alırken onu yüzde 20,93 ile rüzgar, yüzde 12,80 ile akarsu ve yüzde 11,27 ile güneş takip etti." bilgisini paylaştı.

Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin cari açık ve iklim değişikliği ile mücadelesinde kilit role sahip olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yakaladığımız bu üretim seviyesi, ülkemizin arz güvenliğini sağlaması, dışa bağımlılığını azaltması ve karbon nötr hedefimize ulaşmak açısından oldukça önemli. Yenilenebilir enerji, enerjide tam bağımsızlığımızın anahtarı olacak. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Bu alandaki yatırım süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Finansman imkanlarını daha da iyileştireceğiz. 2024 başında lisanssız yenilenebilir yatırımları için 7 bin 500 megavatlık bir ilave kapasiteyi ilan etmiştik. Özellikle sanayicilerimizin bu yeni kapasite imkanlarından yararlanmasını bekliyoruz."

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından da "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 gigavat güneş ve 1,5 gigavat rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek." paylaşımında bulundu.