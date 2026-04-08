Yenilenmiş cep’e kaçak önlemi

Cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi ikinci el elektronik cihazların yenilenerek satılmasına yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre, yenilenmiş cihazlar için kayıp, kaçak, çalıntı ürün sorgulaması yapılacak, yenileme işlemi bakanlığın bilgi sistemi üzerinden takip edilecek. Cep telefonu gibi elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için e-Devlet'de bulunan "Beyaz Liste"de yer alması, en az bir yıl öncesine ilişkin kullanım trafiğinin bulunması istenecek.

Alışverişten cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yenileme merkezine iletilmesi yeterli sayılacak. Yenileme işlemi bakanlığın Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. YÜBİS üzerinden yenilenmiş cihazlar için oluşturulan elektronik sertifikanın tüketicilere verilmesi zorunlu olacak.