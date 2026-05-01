Yenilenmiş ürüne 14 gün şartsız iade hakkı

Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerde tüketicilerin korunmasına yönelik düzenleme yapacak. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yönetmeliğe göre, yenilenmiş ürünlerde 14 gün şartsız iade hakkı, dijital kimlik ile cihaz geçmişine erişim ve ödemelerde doğrudan kurumsal muhatap sağlanması gibi hakların getirilmesi planlanıyor. Düzenlemeyle, ikinci el cihaz alımının risk barındıran bir işlem olmaktan çıkarılarak neredeyse sıfır ürün güveninde bir alışveriş tecrübesine dönüştürülecek. Bu dönüşümle birlikte Türkiye, ikinci el teknolojiler alanında dünyaya örnek olacak bir modele geçiş yapacak. Düzenleme çerçevesinde, yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde hiçbir gerekçe gösterilmeksizin iade hakkı tanınacak.

DİJİTAL SİCİL GELİYOR

Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile cihazların tüm süreçleri kayıt altına alınacak. YÜBİS ile her cihaz için dijital sicil oluşturulacak, hangi parçaların değiştirildiği, cihazın hangi testlerden geçirildiği ve yenileme sürecinin nasıl ilerlediğini tüketici görebilecek. Mevcut düzenlemede cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yenileme kapsamına tabi tutuluyor. Yeni düzenlemeyle televizyonlar da listeye eklenecek. Yenileme merkezleri için öngörülen sermaye şartı 30 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarılacak. Böylece, sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi, daha kaliteli hizmet sunulması ve daha sağlam garanti yapılarının oluşturulması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mevcut haklara ilave olarak tüketicilere, YÜBİS üzerinden cihaz geçmişine ulaşma, 14 gün şartsız iade, ödemelerde merkezi güvence ve genişletilmiş ürün yelpazesi ile daha güçlü ve şeffaf bir tüketici koruma sistemi sunulmaktadır" denildi. Ankara